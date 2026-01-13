Germán Brao palpita el debut de Quimsa en la Liga Femenina

La Fusión debutará este viernes ante San José de Mendoza en el Estadio Ciudad. El entrenador destacó la pretemporada, la llegada de refuerzos y el protagonismo de las jugadoras santiagueñas.

A días del inicio de una nueva temporada de la Liga Femenina de Básquet, Quimsa se prepara para volver a la competencia oficial y su entrenador Germán Brao hizo un balance muy positivo del trabajo realizado en la previa, además de marcar los objetivos del equipo para el certamen.

“El balance es totalmente positivo, cumplimos nuestras expectativas que eran altas, fuimos de menos a más compitiendo contra todos los clubes y llegando al cuadrangular final. Quedamos con la sensación de que podíamos más”, expresó el DT, conforme con el crecimiento del plantel a lo largo de la temporada pasada.

Brao también se refirió a las incorporaciones y al desafío que implicó sumar nuevas piezas al equipo. “Han llegado dos refuerzos que se han acoplado de muy buena manera. Era una prueba para nosotros y agregar piezas era un desafío”, señaló, destacando la rápida adaptación de las jugadoras que se sumaron en este mercado.

Otro de los ejes que remarcó el entrenador fue el espacio para las basquetbolistas locales. “El objetivo es que las chicas de Santiago tengan su lugar, se lo han ganado por su esfuerzo y es una muestra para que las chicas de más abajo vean que tienen posibilidades en una Liga Nacional”, sostuvo, poniendo el foco en el desarrollo y la proyección del básquet femenino en la provincia.

En cuanto al fixture, Quimsa debutará este viernes 16 desde las 21:30 ante San José de Mendoza en el Estadio Ciudad. Luego jugará el domingo 18 a las 20:30 frente a Fusión Riojana, y el viernes 23 a las 21:30 se medirá ante Bochas Club de Colonia Caroya, todos como local en el estadio de La Fusión.