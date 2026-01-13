Día Mundial de la Depresión: “Hablar salva vidas y pedir ayuda es un acto de valentía”

En diálogo con Noticiero 7, el psicólogo Juan Pablo Barquín advirtió que los casos van en aumento y remarcó la importancia de consultar a tiempo.

Hoy 14:27

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una jornada destinada a generar conciencia sobre una de las problemáticas de salud mental más frecuentes y, a la vez, más silenciadas. La iniciativa, promovida por la Organización Mundial de la Salud, apunta a derribar estigmas, fomentar el diálogo y acompañar a quienes atraviesan este trastorno.

En ese marco, el psicólogo Juan Pablo Barquín, dialogó con Noticiero 7 y señaló que la depresión y los cuadros de angustia “generan cada vez más demanda en los consultorios”. “Es una temática que va en crecimiento, con matices según las zonas y los ámbitos, pero hoy hay muchas consultas vinculadas a este tipo de malestar”, explicó.

Uno de los principales obstáculos, según el profesional, es la persistencia de mitos en torno a la depresión. “Muchas veces se cree que una persona con depresión está todo el día en la cama o llorando, y no siempre es así. Hay personas que trabajan, que tienen una vida activa, que son funcionales, pero que atraviesan un sufrimiento profundo”, advirtió.

En ese sentido, Barquín remarcó que no es necesario “sentirse deprimido” para pedir ayuda. “Uno puede estar angustiado, no saber bien qué le pasa, y aun así seguir con su rutina diaria. La angustia también es un signo de alerta”, sostuvo. Entre los síntomas más frecuentes mencionó las dificultades para dormir, cambios en el apetito, el aislamiento, la falta de ganas de realizar actividades que antes resultaban placenteras, o, por el contrario, dormir en exceso.

El licenciado también hizo hincapié en la importancia de observar los cambios de hábitos, tanto en adultos como en niños. “Cuando el cuerpo empieza a hablar —pérdida de peso, caída del cabello, manchas en la piel— es porque algo no está pudiendo decirse con palabras. La procesión va por dentro, hasta que el cuerpo grita”, explicó.

Uno de los mensajes centrales que dejó la entrevista fue la importancia de hablar. “Hablar salva vidas”, afirmó Barquín. “Cuando una persona puede poner en palabras lo que le pasa, descubre cosas que no había pensado. El espacio terapéutico permite eso: escucharse, comprenderse y empezar a aliviar aquello que duele”.

En esa línea, subrayó la necesidad de recurrir a profesionales capacitados y matriculados. “No es lo mismo hablar con un amigo o un familiar que con un profesional. Hay personas sin formación que pueden causar mucho daño”, alertó.

Como ejemplo, el especialista mencionó el caso del futbolista Andrés Iniesta, quien contó públicamente haber atravesado una depresión mientras desarrollaba una carrera deportiva exitosa. “Eso demuestra que el sufrimiento no siempre es visible”, señaló.

Finalmente, Barquín advirtió que la depresión suele comenzar de manera progresiva y que, si no se trata, puede derivar en consecuencias graves. “No hace falta llegar a una instancia extrema para que algo haga daño. Pedir ayuda a tiempo es un acto de valentía y un paso fundamental para cuidar la vida propia y la de quienes nos rodean”, concluyó.