El municipio reforzó las tareas de limpieza de desagües en el B° Sarmiento

Se recuerda a los vecinos que la limpieza de los desagües es una tarea de todos, y que juntos podemos lograr una ciudad más limpia y segura.

Hoy 14:29

La Municipalidad de La Banda, a través del área de Obras Públicas, se encuentra trabajando en la limpieza y mantenimiento de los desagües del Barrio Sarmiento, con el objetivo de prevenir anegamientos y garantizar la seguridad de los vecinos.

El intendente Roger E. Nediani destacó el trabajo permanente que se realiza en todos los desagües de la ciudad, tarea fundamental que se refuerza en época estival. "Es importante destacar el trabajo que realiza el área de Obras Públicas, que día a día se encarga de mantener limpios los desagües de la ciudad, lo que nos permite prevenir problemas mayores en caso de lluvias intensas", expresó.

Nediani también agradeció la colaboración de los vecinos, quienes con su ayuda y la toma de conciencia en relación a la limpieza de los espacios públicos, contribuyen a mantener la ciudad limpia y segura. "Es fundamental que los vecinos se sumen a esta tarea, sacando la basura a horario y evitando arrojar objetos que puedan obstruir los desagües", agregó.

