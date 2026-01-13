Se puso en marcha el Campus “Básquet para Todos” en Belgrano

La propuesta inclusiva está destinada a niños y niñas con discapacidad de entre 5, 9 y 14 años y se desarrolla del 12 al 23 de enero en el club Belgrano.

Hoy 15:42

En el club Belgrano comenzó el Campus “Básquet para Todos”, una iniciativa destinada a niños y niñas con discapacidad, que busca unir el deporte, el juego y el compañerismo en un espacio de aprendizaje, inclusión y desarrollo personal.

El campus está orientado a chicos con TEA, TDAH, discapacidad intelectual, personas sordas o hipoacúsicas y con síndrome de Down, y se realiza del 12 al 23 de enero, con entrenamientos especialmente adaptados a las necesidades de cada participante.

Las clases están a cargo del profesor de Educación Especial Nicolás Torres y los profesores de Educación Física Juanjo López y Vannina Villalba, quienes trabajan con una metodología pensada para promover la participación, la integración y el disfrute del básquet en un entorno cuidado y respetuoso.

“Estamos felices y agradecidos a los padres por acompañarnos”, expresó el profe Nicolás Torres, destacando el apoyo de las familias y el compromiso de los chicos. Además, remarcó que la idea es generar un espacio donde el básquet sea una herramienta para aprender, compartir y crecer.

Las inscripciones continúan abiertas y los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3855024837 o 3853101045 para obtener más información o sumarse a la propuesta.