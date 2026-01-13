“Es el único camino para erradicar definitivamente la inflación”: el Gobierno celebró el dato del INDEC

El ministro de Economía aseguró que 2025 cerró con la inflación más baja de los últimos ocho años, tras el 2,8% de diciembre, y destacó el superávit fiscal, el control monetario y la capitalización del Banco Central como pilares del programa económico.

Hoy 16:49

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato del INDEC difundido este martes y aseguró que 2025 concluyó con la inflación más baja de los últimos ocho años, luego de que el índice de precios de diciembre registrara una suba mensual del 2,8% y una variación interanual del 31,5%.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según señaló el funcionario, la desaceleración inflacionaria se verificó tanto en el índice general como en la medición núcleo y se logró en un contexto de “reacomodamiento de precios relativos”, la implementación de un esquema de flotación cambiaria y una fuerte contracción en la demanda de dinero.

En ese sentido, Caputo remarcó que la caída en la demanda monetaria estuvo vinculada a “un feroz ataque político”. El titular del Palacio de Hacienda afirmó que el programa de estabilización continuará apoyándose en tres pilares: el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del Banco Central.

“Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación”, sostuvo el ministro, y concluyó que el objetivo del Gobierno es “hacer grande a la Argentina otra vez”.

Luego, el Presidente Javier Milei felicitó a Caputo por la misma red social: “Toto, el más grande”.

A su turno, la senadora nacional Patricia Bullrich afirmó: “Hoy el rumbo cambió y se nota. Miren esa curva descendente. Decisión para hacer lo que había que hacer. Bien por Toto y el Presidente”.

En la misma línea, la exministra de Seguridad hizo referencia a la gestión anterior de “cristina, Massa y Alberto” y cuestionó: “Una inflación que nunca bajó de 6% por mes, repitió el 12% varios meses y hasta alcanzó el 25% mensual. Todo eso con Precios Cuidados, dólares congelados, cepo extremo, faltantes de productos y de nafta, importaciones cerradas. Todo intervenido… y aun así, todo roto. Una locura haber vivido así“.

En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó: “Cuando asumimos, la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo”. Y sentenció: “Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer”.

Por su parte, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, remarcó: “No solo es la inflación anual más baja en 8 años. Hubo que esperar más de dos décadas para encontrar dos años consecutivos con inflación a la baja. Y Milei no va a parar hasta exterminar para siempre el cáncer inflacionario”.