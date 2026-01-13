Dos exempleadas acusaron a Julio Iglesias de abusos sexuales, humillaciones y maltratos

El cantante fue acusado de agresiones sexuales ocurridas en sus mansiones del Caribe, según relataron dos exempleadas.

Hoy 17:21

Una bomba mediática sacude la figura de Julio Iglesias (82). Dos mujeres que trabajaron para el cantante en sus lujosas residencias del Caribe lo acusaron de agresiones sexuales, abuso de poder, humillaciones y maltrato físico y verbal, según una investigación periodística de elDiario.es y Univision Noticias realizada durante más de tres años.

Las denunciantes —una empleada doméstica y una fisioterapeuta— relataron un sistema de control, miedo y sometimiento que, aseguran, vivieron mientras trabajaban en las mansiones que Iglesias posee en República Dominicana y Bahamas, durante el año 2021, en plena pandemia.

“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como una esclava”, declaró Rebeca (nombre ficticio), quien afirmó que el artista la hacía llamar a su habitación tras finalizar su jornada laboral y abusaba de ella con la complicidad de personal jerárquico. Según su testimonio, decirle que no era prácticamente imposible.

Otra exempleada, Laura, aseguró que los abusos también ocurrían a la vista de otros: “Estábamos en la playa y se acercaba a tocarme los pezones. Me besó y me manoseó sin mi consentimiento”.

Un clima de terror y control extremo

De acuerdo a los testimonios, el ambiente laboral estaba marcado por gritos, amenazas y humillaciones constantes. Iglesias habría ejercido su poder “a través del miedo”, recordándoles permanentemente que trabajar para él era “lo mejor que les podía pasar en la vida”.

Entre las prácticas denunciadas se mencionan: control sobre qué y cuánto comían, preguntas íntimas sobre su menstruación, revisión de teléfonos celulares, prohibición de tener pareja, restricción para salir de la finca durante la pandemia y aislamiento total de otras personas y empleados.

Además, las mujeres relataron que no existían contratos formales y que los anuncios laborales exigían edad específica y fotos del cuerpo, sin entrevistas previas.

Preguntas íntimas, tocamientos y coerción

Según la investigación, Iglesias sometía a las trabajadoras a interrogatorios sexuales, les pedía ver sus cuerpos, las tocaba sin consentimiento y las presionaba para mantener relaciones. En algunos casos, las jefas del personal reforzaban la coerción, incluso pidiéndoles que se desnudaran frente a otras empleadas.

“Me decía que no tenía derecho a decirle que no”, recordó Rebeca. “Me insultaba, me decía que miles de mujeres se morían por estar con él”.

Un relato que sacude su legado

Los periodistas entrevistaron a 15 ex trabajadores que pasaron por sus residencias entre finales de los años 90 y 2023. Todos describieron un entorno de aislamiento, jerarquías abusivas y tensión permanente, marcado por el carácter irascible del cantante.

Las acusaciones, aún sin resolución judicial, golpean de lleno la imagen pública de una de las figuras más icónicas de la música en español y abren un nuevo capítulo de polémica en torno a su vida privada.