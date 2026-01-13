Mauro Icardi erró dos penales seguidos con Galatasaray en la Copa de Turquía y el video se volvió viral

El delantero argentino tuvo una noche para el olvido ante Fethiyespor: falló dos ejecuciones desde los doce pasos, pero su equipo logró ganar 2-1 como visitante.

Hoy 18:07

Mauro Icardi fue uno de los grandes protagonistas del duelo entre Galatasaray y Fethiyespor, por la fase de grupos de la Copa de Turquía, aunque esta vez no por sus goles, sino por un insólito episodio: erró dos penales consecutivos en el mismo partido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con el marcador 0-0, el delantero argentino se hizo cargo del primer remate desde los doce pasos con la chance de abrir el resultado. Icardi ejecutó cruzado y potente, pero el arquero Arda Akbulut adivinó la intención y se quedó con la pelota. La acción debió repetirse por adelantamiento del guardameta, lo que le dio al ex Inter y PSG una segunda oportunidad.

Sin embargo, el desenlace fue similar. En el penal repetido, Icardi volvió a elegir el mismo palo y nuevamente Akbulut respondió con una gran atajada, manteniendo el arco en cero y provocando la sorpresa de los hinchas.

Tras el primer fallo, el rosarino se lamentó con un grito al cielo y buscó recomponerse, pero luego de la segunda tapada quedó visiblemente frustrado. Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los fanáticos reaccionaron con asombro.

Más allá de la noche adversa de su goleador, Galatasaray se recuperó y terminó ganando 2-1 como visitante, resultado que le permitió cerrar el partido con tranquilidad y dejar los penales errados como una curiosidad dentro de un triunfo importante.