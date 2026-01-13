River recupera a Facundo Colidio para el amistoso ante Peñarol

El delantero de 26 años se ausentó contra Millonarios el pasado domingo por presentar un cuadro febril. Este martes pudo reincorporarse a la par de sus compañeros en Uruguay.

Hoy 20:03

River sumó una noticia positiva en plena recta final de la pretemporada en Uruguay. De cara al amistoso del sábado frente a Peñarol, Marcelo Gallardo volverá a contar con un nombre que había quedado al margen en la primera prueba del año: Facundo Colidio.

El delantero de 26 años dejó atrás el cuadro febril que lo tuvo a maltraer durante los últimos días y ya se entrenó a la par del plantel. El delantero respondió bien en las últimas prácticas y quedó a disposición del cuerpo técnico para el duelo que se jugará en Punta del Este.

La recuperación le permite al DT ampliar el abanico ofensivo, un sector donde River todavía está en etapa de prueba. Ante Millonarios, Gallardo optó por Sebastián Driussi y Maximiliano Salas desde el arranque, con variantes que fueron apareciendo en el complemento.

Con Colidio nuevamente en escena, no se descartan retoques en el ataque para el segundo y último amistoso en suelo uruguayo. El ex Tigre podría sumar minutos para empezar a ganar ritmo y meterse en la consideración de cara al inicio del Apertura.

Durante su recuperación, el atacante había trabajado de manera diferenciada, con tareas livianas en el gimnasio y cargas controladas. La evolución fue la esperada y el cuerpo médico decidió darle luz verde para reintegrarse por completo.

Así, River recupera una pieza importante justo cuando empieza a definir el equipo para el arranque oficial de la temporada. El cruce ante Peñarol aparece como una buena oportunidad para que Colidio vuelva a mostrarse y recupere sensaciones dentro del campo.

También, podría darse el estreno de Aníbal Moreno, quien está trabajando en la pretemporada para ponerse al 100% físicamente y tiene chances de debutar contra el Carbonero.