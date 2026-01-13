Una tercera mujer quedó vinculada a Luciano Castro en medio de la crisis con Griselda Siciliani: "Hay videos y fotos"

Guido Záffora reveló en DDM que se trata de una empresaria llamada Valeria. El dato surge tras los audios virales con Sarah Borrell y el testimonio de Tamara Bella.

Hoy 18:52

Desde hace una semana, Luciano Castro quedó en el centro de la escena mediática luego de que se filtraran audios que le envió a la joven danesa Sarah Borrell, los cuales se viralizaron rápidamente en redes sociales. A ese episodio se sumó poco después el testimonio de Tamara Bella, quien habló públicamente del vínculo que mantuvo con el actor.

Lejos de apaciguarse, el escándalo sumó ahora un nuevo capítulo. En el programa DDM (América TV), Guido Záffora aseguró que una tercera mujer apareció vinculada al actor en medio de su crisis con Griselda Siciliani. Se trata de Valeria, una empresaria con la que Castro se habría relacionado en los últimos meses.

“Esta información llega desde Mar del Plata y es delicada. En las próximas horas va a aparecer una nueva mujer que tuvo un vínculo con Luciano Castro”, anticipó el periodista al aire, generando impacto en el panel.

Según detalló Záffora, Valeria conoció al actor durante la grabación de una publicidad de antialérgicos, realizada en una propiedad de su pertenencia. “Ella es la dueña de la casa que se usó como locación. Técnicos que estaban presentes cuentan que Luciano quedó impactado cuando la vio”, relató.

Sobre el perfil de la mujer, el periodista aclaró que se trata de una empresaria con buen pasar económico, dueña de una marca de ropa y otra de cremas. “No es alguien que busque fama. Es emprendedora y le va bien”, señaló.

Siempre según el relato televisivo, luego del rodaje comenzaron los mensajes de WhatsApp, el ida y vuelta y el intercambio de audios. “Fue un vínculo fugaz, pasajero, pero se dio mientras él estaba en pareja con Griselda”, afirmó Záffora.

El panelista también reveló que entre ambos hubo mensajes subidos de tono, además de videos y fotos, material que Valeria habría compartido en un grupo privado de amigas, lo que terminó alimentando el rumor que ahora sacude al mundo del espectáculo.

De esta manera, el nombre de Luciano Castro vuelve a quedar envuelto en un culebrón mediático que no deja de sumar protagonistas y que mantiene en vilo a la farándula argentina.