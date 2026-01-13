La Premier League sigue en lo más alto entre las ligas más valiosas del mundo: qué lugar ocupa la Liga Profesional

La máxima categoría del fútbol inglés lidera la ponderación económica en el mapa internacional. El Brasileirão es la competencia mejor valuada fuera de Europa y la MLS norteamericana y la Saudi Pro League.

Hoy 20:25

La liga inglesa se posiciona a nivel mundial entre las competencias de mayor valor. La competición británica doblega en dinero a las ligas que más cerca tiene, en una tendencia que ubica a los torneos del ‘Viejo Continente’ en los lugares de privilegio.

El sitio especializado Winsportsonline realizó un relevamiento en donde situó a las ligas más valiosas del mundo en el 2026. La Premier League, con valor de mercado total de €12.560.000.000 quedó en lo más alto del ranking, escoltada por La Liga de España con €5.400.000.000 y la Serie A italiana con €5.360.000.000.

Los primeros cinco lugares los completan la Bundesliga alemana con €4.800.000.000 y la Ligue 1 francesa con €3.840.000.000, en tanto que la primera liga no europea en aparecer es el Brasilerão.

La liga sudamericana se ubica entre lo más alto del ‘resto del mundo’ con un valor de €1.800.000.000, siendo la MLS de Estados Unidos y Canadá (€1.180.000.000) y la Saudi Pro League de Arabia Saudita (€1.080.000.000) las que lo siguen.

Recién en el décimo cuarto lugar encontramos a la Liga Profesional argentina, por delante de la Liga MX de México y la Jupiler Pro League de Bélgica en el recuento de certámenes para el comienzo de este año. El campeonato nacional tiene un valor según Transfermarkt de €929.690.000.

Más atrás en CONMEBOL aparecen a la distancia la Liga Dimayor de Colombia (€172.000.000), la liga de Uruguay (€164.000.000) y la liga chilena (€152.000.000). En lo que respecta al continente africano, la Premier League de Egipto es el más valioso del con un valor cercano a los €174.000.000), seguida por la Liga de Sudáfrica con €156.000.000.