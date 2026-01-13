Epuyén declaró la catástrofe ígnea por los incendios forestales que ya afectaron más de 12 mil hectáreas

El Consejo Deliberante de la localidad aprobó la medida que durará hasta mitad de año y habilitó a que el Poder Ejecutivo local pueda pedir ayuda tanto de Nación como de la provincia.

En medio de un nuevo foco activo que afecta a la localidad de Epuyén, el Consejo Deliberante de la ciudad decretó la Catástrofe Ígnea, Social, Ambiental, Económica, Turística, Habitacional y Sanitaria en respuesta a los brutales incendios forestales que ya quemaron más de 12 mil hectáreas en la zona.

Todo esto se da en el marco de una reactivación de las llamas en una ladera del cerro que bordea el Lago Epuyén y que se ve afectado por las intensas ráfagas de viento en la zona que impulsa el fuego.

Las ráfagas, que alcanzaron los 40 kilómetros, impulsaron el humo hacia el sur, en dirección al pueblo de Epuyén, y favoreció la propagación de lenguas de fuego a través de la vegetación. Para esta tarde se espera que la temperatura máxima alcance los 22°C y una mínima humedad relativa del 20%. El viento del oeste mantendrá hasta la noche ráfagas máximas de 40 km/h que se mantendrán también durante la madrugada de este miércoles.

El punto positivo es que para mañana se aguardan lluvias leves que se intensificarán como precipitaciones constantes durante toda la tarde y noche. Deberán convivir con vientos de hasta 50 km/h.

En ese sentido, la ordenanza municipal va en respuesta a los focos que vieron su origen el pasado 5 de enero y que ya afectó a más del 50% del territorio de esta localidad. Entre los efectos, consideraron que las llamas están “devastando reservas naturales, destruyendo viviendas y afectando servicios básicos como energía y agua potable”.

Cabe mencionar que el avance del fuego no solo ha provocado pérdidas materiales, sino que también amenaza el equilibrio ecológico de toda la región. Las reservas naturales, hábitat de especies autóctonas y fuente de recursos para actividades productivas y turísticas, sufren daños irreversibles. El impacto económico es significativo: la temporada alta de turismo se encuentra prácticamente suspendida y numerosas familias han debido abandonar sus viviendas ante el riesgo inminente.

En sí, la ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a tomar medidas extraordinarias durante el periodo de emergencia, que se extenderá hasta mediados de este año. Entre las atribuciones otorgadas figura la posibilidad de realizar contrataciones directas de bienes y servicios hasta el tope de 120 módulos provinciales, aceptar donaciones, y gestionar adecuaciones presupuestarias para responder a la urgencia. Además, la normativa instruye a las autoridades locales a solicitar recursos al Gobierno Nacional y Provincial, con el objetivo de cubrir insumos esenciales, reconstruir viviendas, garantizar servicios básicos como energía y agua potable, apoyar la recuperación ambiental, respaldar al sector productivo y ganadero, brindar atención sanitaria y otorgar subsidios a los sectores más afectados.