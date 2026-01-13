Quién podría ser el rival de Central Argentino o Vélez en la final de la Región Centro

El ganador del cruce santiagueño se enfrentará en la definición regional al vencedor de la llave de equipos cordobeses.

Hoy 21:00

La Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur ya entró en su etapa decisiva y quedó definido el camino rumbo a la final por un lugar en las finales por el ascenso al Federal A.

En ese escenario, Central Argentino de La Banda y Vélez de San Ramón saben que, si superan la quinta ronda, deberán enfrentar en la final regional al ganador del cruce entre 9 de Julio de Morteros y General Paz Juniors de Córdoba.

En la Quinta Ronda, que se jugará a partidos de ida y vuelta el 18 y 25 de enero, se disputan dos llaves:

En el primer encuentro, Central Argentino de La Banda será local ante Vélez Sarsfield de San Ramón , y luego la serie se trasladará al estadio del Fortín para definir al clasificado a la final regional.

, y luego la serie se trasladará al estadio del Fortín para definir al clasificado a la final regional. General Paz Juniors (Córdoba) vs. 9 de Julio (Morteros), la vuelta en Morteros.

El rival en la final de la Región Centro saldrá, entonces, de esa segunda serie entre el conjunto cordobés capitalino y el equipo del este de Córdoba. General Paz Juniors llega a esta instancia luego de eliminar a Defensores de La Boca por 4-2 en los penales, mientras que 9 de Julio de Morteros avanzó tras dejar en el camino a Newell’s de Laguna Larga.

La Sexta Ronda, que corresponde a la final regional, se disputará el 1 y 8 de febrero, también en formato ida y vuelta, con el primer partido en cancha del ganador de la llave entre 9 de Julio y General Paz Juniors. Allí se enfrentarán el ganador del cruce santiagueño (Central Argentino o Vélez) contra el ganador del cruce cordobés.

El vencedor de la Región Centro accederá a las finales por el ascenso al Federal A, que se jugarán el 15 de febrero, a partido único y en estadio neutral, con cruces y horarios a confirmar. Por eso, tanto Central Argentino como Vélez saben que el próximo obstáculo, si superan esta ronda, será uno de dos: 9 de Julio de Morteros o General Paz Juniors, en lo que promete ser una final regional de alto voltaje.