Quién podría ser el rival de Central Argentino o Vélez en la final de la Región Centro

El ganador del cruce santiagueño se enfrentará en la definición regional al vencedor de la llave de equipos cordobeses.
La Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur ya entró en su etapa decisiva y quedó definido el camino rumbo a la final por un lugar en las finales por el ascenso al Federal A.
En ese escenario, Central Argentino de La Banda y Vélez de San Ramón saben que, si superan la quinta ronda, deberán enfrentar en la final regional al ganador del cruce entre 9 de Julio de Morteros y General Paz Juniors de Córdoba.
En la Quinta Ronda, que se jugará a partidos de ida y vuelta el 18 y 25 de enero, se disputan dos llaves:
El rival en la final de la Región Centro saldrá, entonces, de esa segunda serie entre el conjunto cordobés capitalino y el equipo del este de Córdoba. General Paz Juniors llega a esta instancia luego de eliminar a Defensores de La Boca por 4-2 en los penales, mientras que 9 de Julio de Morteros avanzó tras dejar en el camino a Newell’s de Laguna Larga.
La Sexta Ronda, que corresponde a la final regional, se disputará el 1 y 8 de febrero, también en formato ida y vuelta, con el primer partido en cancha del ganador de la llave entre 9 de Julio y General Paz Juniors. Allí se enfrentarán el ganador del cruce santiagueño (Central Argentino o Vélez) contra el ganador del cruce cordobés.
El vencedor de la Región Centro accederá a las finales por el ascenso al Federal A, que se jugarán el 15 de febrero, a partido único y en estadio neutral, con cruces y horarios a confirmar. Por eso, tanto Central Argentino como Vélez saben que el próximo obstáculo, si superan esta ronda, será uno de dos: 9 de Julio de Morteros o General Paz Juniors, en lo que promete ser una final regional de alto voltaje.