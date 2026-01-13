La capital continúa con los trabajos de demarcación de las sendas peatonales y carriles

El trabajo lo realizan en horario nocturno para evitar inconvenientes en el tránsito.

Hoy 21:02

La Municipalidad de la Capital continúa con los trabajos de señalización y demarcación de sendas peatonales y carriles en las calles y avenidas de la ciudad, en el marco del programa de ordenamiento vehicular y de seguridad vial.

Las tareas se llevan adelante en horario nocturno para evitar inconvenientes en el tránsito, empleándose pintura termoplástica aplicada por extrusión con sembrado de microesferas de vidrio.

También se aplica una capa de pintura reflectiva por métodos mecánicos sobre la superficie del pavimento con la finalidad de demarcar las sendas peatonales, las líneas de frenado en los mismos y para el movimiento y/o ordenamiento de vehículos y cruce de peatones.

Además, en las avenidas se delimitan las líneas de los carriles, siendo estas punteadas y siguiendo la dirección del tránsito a partir de la senda peatonal.