Tiago PZK se sometió a una operación y anunció varios cambios en su vida: “Me saturé de la Capital Federal”

El cantante comenzó el año ocupándose de su salud y mostró el proceso en sus redes sociales con un mensaje optimista.
Tiago PZK tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y ese paso marcó el inicio de una etapa de cambios personales. Mientras se prepara para lo que promete ser un año clave en su carrera, decidió poner el foco en su salud.
El artista se mostró en sus redes sociales desde una camilla de hospital, vestido con bata y cofia, minutos antes de entrar al quirófano. Lejos de mostrarse preocupado, apareció escuchando cumbia y bailando, con una actitud distendida frente al procedimiento.
Según trascendió, se habría tratado de una operación de rodilla. Horas más tarde, el rapero compartió imágenes saliendo del centro de salud con muletas y parte de una pierna enyesada, lo que reforzó esa versión.
Tiago estuvo acompañado por su familia y se mostró optimista durante todo el proceso. “Ya está, gracias a todos por mandar buena energía”, escribió en una historia en la que se lo veía practicando cómo moverse con las muletas.
Ya de regreso a su casa, sorprendió con una reflexión sobre los cambios que planea para este 2026. “Lo bueno de esto es que ahora vuelvo a zona sur a vivir… Capital me tiene saturado hace rato”, expresó desde el auto.
Este giro personal podría estar vinculado con sus proyectos profesionales para este año, entre los que se destaca un nuevo disco. Semanas atrás, el propio músico había anticipado el lanzamiento con un mensaje contundente: “Cerrando el año haciendo mi próximo álbum con gente hermosa y talentosa. 2026, agarrate porque te hago mierda”.