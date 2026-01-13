Un revendedor de Magis TV enfrenta una audiencia clave en la causa por IPTV ilegal en Argentina

La Justicia avanza en una investigación histórica contra uno de los servicios de TV pirata más usados de la región. Buscan frenar no solo a los distribuidores, sino también el consumo de plataformas ilegales.

La causa judicial que investiga la comercialización de Magis TV, uno de los servicios de IPTV ilegal más difundidos de Latinoamérica, ingresó en una etapa decisiva. Este mes, uno de los principales imputados fue citado a una audiencia clave en el Juzgado Correccional N.º 6 de San Isidro, un paso que podría definir su situación penal.

El acusado es Iván Santiago Funes, un mendocino de 29 años señalado como revendedor de alto rango, vinculado a la distribución de cuentas y dispositivos que permitían acceder sin licencia a señales de televisión, películas, series y transmisiones deportivas a través de Magis TV Pro.

Según consta en el expediente, Funes fue convocado para evaluar alternativas procesales previas a un eventual juicio oral, como probation u otros mecanismos contemplados en causas similares de piratería digital. La audiencia será determinante para establecer si el proceso avanza hacia una instancia de debate o si se habilita una salida alternativa.

La investigación se enmarca en un operativo mucho más amplio iniciado en 2024, destinado a desarticular redes de IPTV pirata en Argentina, que ofrecían contenidos pagos mediante aplicaciones y archivos no oficiales.

El caso tomó relevancia nacional y regional tras derivarse de la llamada “Operación 404”, un despliegue internacional coordinado entre Brasil, Argentina y otros países, orientado a combatir organizaciones dedicadas a la distribución ilegal de contenidos audiovisuales. En el plano local, la pesquisa estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) e incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos e identificación de múltiples vendedores.

Uno de los hitos más importantes de esta causa fue un fallo sin precedentes que ordenó el bloqueo de los dominios y accesos de Magis TV en Argentina, además de exigir a Google que adoptara medidas para impedir el funcionamiento de la aplicación en dispositivos Android dentro del país.

Desde el ámbito judicial remarcan que el objetivo no es solo perseguir a los revendedores, sino también desalentar el uso de estos servicios ilegales, que además de violar derechos de propiedad intelectual, representan un serio riesgo para la seguridad informática de los usuarios.

Antes de su bloqueo, Magis TV era considerada una de las plataformas de IPTV pirata más grandes de Latinoamérica, con millones de accesos mensuales. Su caída judicial marcó un antes y un después en la lucha contra la piratería digital en la región.