María Becerra hizo una importante donación para combatir los incendios en Chubut

La cantante se solidarizó con los bomberos que están trabajando en la zona.

Hoy 21:49

En medio de la preocupación por los fuertes incendios en Chubut, María Becerra hizo una importante donación para las brigadas que están combatiendo el fuego.

“Gracias María Becerra por la difusión y el aporte”, escribió la influencer activista @paltavidavegana, que está recaudando fondos para la causa.

“Con tu donación pudimos equipar cuatro brigadas autoconvocadas con ropa de trabajo, mangas, lanzas, y otras herramientas forestales”, detalló con una foto de todo lo que obtuvieron.

Además, no dudo en agradecer el enorme gesto de la cantante. “Gracias por una vez más demostrarnos que realmente sos la nena de Argentina”, expresó.

Cabe destacar, que en estos últimos días, María compartió distintos posteos en sus redes sociales para informar y visibilizar los incendios.

