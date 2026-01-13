Santilli suspendió una visita a Chubut, pero se comprometió a enviar fondos para combatir los incendios

Tras la visita a las zonas afectadas, el ministro del Interior aseguró que girará recursos “ante tamaña emergencia y crisis”.

Hoy 22:09

En medio de la crítica situación en la Patagonia, el ministro de Interior, Diego Santilli, suspendió una visita que tenía agendada a Chubut y se comprometió a enviar fondos para combatir los incendios, que ya consumieron más de 12 mil hectáreas.

Así lo confirmaron fuentes del Ministerio del Interior. Si bien estaba previsto un encuentro entre ambos esta semana, el mandatario provincial decidió reprogramar la visita por la posibilidad de que lleguen las tan ansiadas lluvias y puedan ayudar a controlar los focos activos. “El Gobierno Nacional se comprometió a girar fondos nacionales ante tamaña emergencia y crisis en Chubut“, aseguraron.

Según detallaron, días atrás Santilli estuvo en El Hoyo y Epuyén, dos de los focos más complejos, recorrió junto al gobernador chubutense las zonas afectadas por los incendios.

En ese sentido, también acompañó los operativos conjuntos entre las fuerzas de la provincia y las nacionales que coordina la ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva.

Durante el encuentro, Torres le reclamó a Nación la declaración de la emergencia por los incendios, lo que permitiría asistencia directa a los damnificados.

Por su parte, Santilli destacó el trabajo conjunto entre Nación y provincia ante la emergencia. “Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan”, afirmó.

Además, subrayó que ambos gobiernos “están trabajando en conjunto desde el primer momento” y que la Nación “está poniendo toda la logística para enfrentar la situación y trabajar coordinadamente con Chubut y las provincias que atraviesan este tipo de incendios”.