Maluma sorprendió con un drástico cambio de look y explotaron los comentarios en las redes

El cantante colombiano se mostró al natural, sin barba ni filtros, y provocó una verdadera ola de reacciones entre sus fanáticas, que no tardaron en viralizar las imágenes.

Hoy 22:31

Maluma volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no fue por el lanzamiento de una canción ni por una aparición en la alfombra roja. El artista colombiano causó furor al mostrar un inesperado cambio de look: se afeitó la barba, dejó ver su rostro al natural y desató una avalancha de comentarios entre sus seguidoras.

Las imágenes, que comenzaron a circular en Instagram, lo muestran con la piel completamente despejada, luminosa y sin filtros, un detalle que lo dejó casi irreconocible para muchos. Más fresco, rejuvenecido y con una energía renovada, Maluma confirmó que, a veces, un simple gesto estético puede ser suficiente para revolucionar internet.

Maluma

El cambio se dio tras su visita a la consulta de su dermatóloga de confianza, Elizabeth Arroyave, quien compartió el momento con un mensaje que fue tan íntimo como revelador. “Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido”, escribió la especialista, dejando en claro que no se trató solo de un retoque estético, sino de un verdadero ritual de cuidado personal.

En las postales, Maluma aparece con el rostro totalmente despejado, piel uniforme y rasgos más marcados, lo que llevó a muchos fans a asegurar que parece varios años más joven. “Es un nuevo Juan Luis”, comentaron algunos, en referencia a su nombre real.

Reacciones explosivas y elogios sin filtro

El impacto fue inmediato. En pocas horas, la publicación se llenó de miles de comentarios. “Se sacó 30 años de encima”, “Está mejor que nunca”, “Un ejemplo para su género” y “Qué bien le queda este cambio” fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Otros usuarios destacaron no solo el nuevo look, sino la actitud que transmite: “Se ve fresco, auténtico, con otra vibra. Nueva era de Maluma”, escribió una seguidora, sintetizando el sentir general.

Una vez más, el colombiano demostró que cada paso que da —arriba o abajo del escenario— marca tendencia y genera impacto, incluso cuando se trata simplemente de mirarse al espejo… y animarse a cambiar.