Horror en Tailandia: encuentran a una bebé recién nacida abandonada en el tanque de un inodoro

La recién nacida fue hallada con vida por una trabajadora de limpieza. La policía de Bangkok investiga el hecho y revisa cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

13/01/2026

Un hecho estremecedor sacude a Bangkok, Tailandia, donde una bebé recién nacida fue encontrada abandonada dentro del tanque de un inodoro en un edificio. El hallazgo ocurrió mientras una trabajadora de limpieza realizaba su recorrido habitual y escuchó un llanto proveniente del baño del tercer piso.

Al ingresar, la mujer se llevó una impactante sorpresa: dentro del depósito de agua de uno de los inodoros se encontraba una bebé con vida, sumergida y completamente desnuda. De inmediato dio aviso a los servicios de emergencia.

Según informaron medios locales, la pequeña tendría apenas un día de nacida. En las imágenes que circularon en redes sociales se observa que aún tenía el cordón umbilical, y que presentaba las manos pálidas y encogidas, producto del tiempo que permaneció en el agua.

Estado de salud de la bebé

Tras el rescate, los paramédicos asistieron a la recién nacida en el lugar y la trasladaron de urgencia al Hospital Sirindhorn, donde ingresó para ser evaluada. La bebé pesaba alrededor de 2,7 kilos.

De manera sorprendente, los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro, no presenta lesiones de gravedad y su estado de salud es estable, por lo que permanece bajo observación.

Mientras tanto, la policía de Bangkok inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. Los agentes ya comenzaron a revisar las cámaras de seguridad del edificio y de la zona con el objetivo de identificar a la persona que abandonó a la bebé.

El caso generó una fuerte conmoción en Tailandia y reavivó el debate sobre el abandono infantil, luego de que se conociera además que ese mismo día otro bebé fue hallado sin vida dentro de un contenedor, en un hecho separado que también es investigado por las autoridades.