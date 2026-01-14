Venezuela liberó a cuatro presos políticos estadounidenses

Lo informaron este martes por la noche desde el Departamento de Estado de EE.UU. Aunque no trascendieron sus identidades, el Gobierno de Trump mandará un equipo para colaborar con su traslado.

Hoy 05:38

Venezuela comenzó el martes a liberar presos políticos de Estados Unidos. Así lo confirmó por la noche el Departamento de Estado de EE.UU., en medio de críticas de ONG por la demora en las excarcelaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas", sostuvo en off un funcionario del Departamento de Estado.

La noticia también fue confirmada por la cadena CNN y por Bloomberg. No trascendieron las identidades de los excarcelados.

La liberación de este martes llega tras declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien una semana atrás había sostenido que un "número importante" de venezolanos y extranjeros encarcelados en el país serían liberados como un gesto para consolidar la paz tras la operación militar que detuvo a Nicolás Maduro.

Sin embargo, se da en el marco de los fuertes cuestionamientos por la falta de transparencia y las discrepancias con las cifras oficiales.

Autoridades estadounidenses anticiparon que el Departamento de Estado enviará personal especializado a Venezuela para ayudar con el traslado de los estadounidenses liberados.

Según la ONG Foro Penal, hasta este martes eran 56 los prisioneros liberados, un número alejado de los 116 que el régimen venezolano aduce haber puesto en libertad. Desde Caracas no proporcionaron evidencia de que respalden esos números.

El grupo de derechos humanos había reportado que estaban presos un ciudadano estadounidense y uno venezolano-estadounidense. Sin embargo, medios de EE.UU. aseguraron que en los últimos meses el régimen había capturado a cinco personas de esa nacionalidad.

Hasta este martes, el gobierno ahora encabezado por Delcy Rodríguez había liberado a ciudadanos venezolanos, italianos y españoles, además de otros con doble nacionalidad venezolano-colombiana, venezolano-española, venezolana-italiana e israelí-argentina.

Este último caso es el de Yaacob Eliahu Harary, de 72 años, liberado este lunes tras pasar 490 días detenido. Por ahora quedan tres argentinos encarcelados: el gendarme Nahuel Gallo, el abogado Germán Darío Giuliani y Roberto Baldo, argentino-venezolano dueño de pizzería y que fue detenido junto con su esposa.

Tras la primera liberación de detenidos, ocurrida la semana pasada, el presidente Donald Trump sostuvo que en respuesta a esa medida, él anuló una segunda ola de ataques a Venezuela.

En julio de 2025, Venezuela ya había puesto en libertad a 10 ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos que estaban encarcelados, a cambio de recibir a decenas de migrantes deportados por Estados Unidos a El Salvador.

Desde el gobierno venezolano siguen sin informar el plazo en el que se llevará a cabo el resto de las liberaciones, ni identificaron a los liberados, lo que hace imposible determinar si en todos los casos se trata de personas detenidas por motivos políticos.

El sábado por la noche, cuando ya comenzaban los cuestionamientos por la demora en las excarcelaciones, el propio Trump saludó el gesto del gobierno de Delcy Rodríguez.

"Venezuela ha iniciado el proceso, a lo grande, de liberación de sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse. ¡Espero que nunca lo olviden! Si lo hacen, no les será bueno", escribió en un llamativo mensaje en su red social Truth.