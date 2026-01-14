El CCB tiene otra propuesta imperdible para los niños en vacaciones

La programación especial en estas vacaciones continúa de la mano del show de Mequetrefes y la proyección de “El Inventor de Juegos”.

Continuando con la programación dedicada a los niños en sus vacaciones de verano, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) presentará el viernes 16 de enero, el Show Merquecirco de Mequetrefes. La presentación tendrá lugar a las 19 horas, en el Auditorio de la Institución, con entrada libre y gratuita.

En el marco del espectáculo circense, Mequetrefes pondrá en escena una verdadera fiesta de magia, personajes, malabares, baile, risas y pura diversión familiar, que deleitará a niños y adultos.

Por su parte, el sábado 17, a las 19 horas, en el Auditorio de la institución, habrá una nueva edición de Cine Infantil, con la proyección de la película “El Inventor de Juegos”.

“El Inventor de Juegos” es una aventura llena de sorpresas, que comienza cuando el pequeño Iván Drago resulta ganador de un concurso como inventor de juegos. Desde entonces quedarán muchos misterios por resolver, los que podrán ser develados detrás de las murallas de la Compañía de Juegos Profundos, lugar al que, el maléfico Morodian llevará a Iván a vivir una de las aventuras más desafiantes de su vida: Convertirse en un verdadero "Inventor de juegos".

En ambos eventos, si bien la entrada es libre y gratuita, el ingreso se realizará estrictamente por orden de llegada, dado que la capacidad es limitada.

El CCB invita a los más pequeños de la casa y a la familia en general, a compartir estos inigualables espacios de disfrute.