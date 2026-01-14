Ingresar
El tiempo para este miércoles 14 de enero en Santiago del Estero: tormentas, 35º de máxima y descenso de la temperatura hacia la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado la probabilidad de tormentas, las cuales comenzaron a caer alrededor de las 3 de la mañana en la Madre de Ciudades. Cómo seguirá la jornada en materia climática.

Hoy 05:00
Lluvia tormenta cambio de tiempo

El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 14 de enero estará marcado por la inestabilidad, con una jornada que comenzará con tormentas fuertes durante la madrugada, según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima será de 23 grados, mientras que la máxima alcanzará los 35°C, en un contexto de calor persistente y elevada humedad.

Durante la mañana se mantendrá la probabilidad de tormentas aisladas, con chances de precipitaciones que oscilarán entre el 40 y el 70 por ciento.

Hacia la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una notoria disminución de la probabilidad de lluvias, lo que dará un respiro tras un inicio de día movido. Por la noche, podrían registrarse nuevamente tormentas aisladas, aunque de menor intensidad.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el calor seguirá siendo protagonista en la “Madre de Ciudades”. El jueves se espera una máxima elevada de 37°C, con mínima de 24°. El viernes llegará con un leve descenso térmico: mínima de 21° y máxima de 29°.

Para el fin de semana, el sábado tendrá temperaturas entre 21 y 33 grados, mientras que el domingo volverá a subir el termómetro con una máxima de 35°C.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

