Capturan a prófugo que asesinó a un adolescente durante la noche de año nuevo

Emiliano "Pipi" Ríos se había escapado a Buenos Aires tras apuñalar a Enzo Bustamante, de 15 años durante una fiesta en La Banda, provocándole heridas que le provocaron la muerte días después. La pelea se había iniciado por una gorra.

Hoy 06:27

Tras una investigación y tareas de seguimiento, la policía detuvo a Emiliano “Pipi” Ríos, un adolescente de 17 años acusado de asesinar a Enzo Ariel Bustamante durante una fiesta de Año Nuevo en el barrio Los Álamos de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se realizó alrededor de las 10.30 de la mañana de ayer, cuando los efectivos lo ubicaron en la intersección de Pedro León Gallo y San Carlos, donde se encontraba junto a su madre.

Ríos tenía una orden de detención emitida por la jueza de Control y Garantías, Luciana Oyola, en el marco de una causa por homicidio simple a cargo del fiscal Nicolás Santillán. Era buscado por el Departamento de Homicidios y Delitos Complejos desde el 6 de enero, cuando Bustamante falleció en el Hospital Regional. El joven había ingresado en la madrugada del 1 de enero con una herida de arma blanca en el abdomen.

Los médicos informaron que Bustamante, de 15 años, presentaba una lesión que perforó el intestino delgado y el colon, por lo que fue sometido a una cirugía de urgencia. Su cuadro clínico se agravó con el paso de las horas, requiriendo una nueva intervención. Murió a las 21.45 del martes.

La investigación policial, iniciada junto con personal de la Comisaría 14, permitió reconstruir los movimientos de la víctima. Se determinó que Bustamante participaba de una fiesta privada en Calle 1009 y que, en un momento, se acercó al grupo donde estaba Ríos. Según la investigación judicial, Bustamante habría intentado quitarle la gorra a otro menor, lo que generó una pelea. Durante ese altercado, Ríos habría utilizado un cuchillo para herirlo.

Un día antes de la muerte de Bustamante, Ríos presuntamente abandonó la provincia con ayuda de su madre y su pareja. Abordó un colectivo de larga distancia en la terminal de La Banda hacia Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

Con información aportada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), los investigadores confirmaron la salida del adolescente de Santiago del Estero y solicitaron la colaboración de la DDI de San Isidro. Los agentes bonaerenses lograron establecer que Ríos se encontraba en una vivienda de Burzaco donde residía su hermano, aunque huyó antes de ser detenido. De acuerdo con la investigación, regresó a La Banda el viernes en un colectivo de tour de compras.

El lunes, la policía allanó la vivienda de su madre en La Banda, pero Ríos aún no había regresado. Finalmente, fue detenido ayer en la vía pública. Según fuentes policiales, esperaba a que su abogado saliera del Centro Judicial Banda, donde planeaba informar su intención de entregarse.

En los próximos días, el acusado será indagado por el fiscal y se le imputará formalmente el delito de homicidio simple.