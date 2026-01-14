Ingresar
Lanzan en febrero un espacio de lectura y escritura para adolescentes y adultos

Una propuesta cultural gratuita y accesible para adolescentes y personas adultas durante el mes de febrero.

Hoy 06:44

Durante febrero se desarrollará en Santiago del Estero un Club de Lectura y Escritura abierto a la comunidad, destinado a adolescentes y adultos sin necesidad de contar con experiencia previa.

Según lo previsto por la organización, y de acuerdo con la cantidad de inscriptos, se formarán dos grupos diferenciados: uno para adultos (+18) y otro para adolescentes de 12 a 17 años. Los encuentros serán presenciales y quincenales, con actividades de lectura compartida y escritura guiada.

La propuesta incluirá temáticas diversas, entre ellas ciencias, tecnología, literatura, deportes, filosofía y arte. Se trabajará con consignas simples y en un clima cuidado, orientado a promover la expresión personal, el pensamiento crítico y la comunicación respetuosa entre los participantes.

La participación será mediante contribución voluntaria o aporte mínimo sugerido, con el objetivo de garantizar el acceso a toda la comunidad. Cada persona podrá asistir a uno o varios encuentros, sin compromiso de continuidad.

Las actividades se desarrollarán en espacios públicos, y las fechas, horarios y lugares se informarán a través de un grupo de WhatsApp que se conformará con las personas interesadas.

El Club está coordinado por Agustina Castillo Laitán, joven estudiante de medicina, escritora publicada y creadora de contenido en TikTok.

Para más información:
Instagram: agu_castillo_laitan
TikTok: lady.ssamadhi

