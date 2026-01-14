Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de la historia

La intérprete alcanzó un acumulado global de más de 15.400 millones de dólares, impulsada por el éxito del nuevo capítulo de la franquicia Avatar.

Hoy 07:02

Zoe Saldaña se convirtió oficialmente en la actriz más taquillera de todos los tiempos tras el desempeño de Avatar: Fire and Ash. Antes del estreno de la tercera entrega de la saga, la actriz ya figuraba entre las figuras con mayor recaudación global, pero el éxito del filme la llevó al primer lugar del ranking.

Saldaña ha participado en tres de las películas más taquilleras de la historia: Avatar (2009), Avatar: The Way of Water (2022) y Avengers: Endgame (2019). Además, es la primera actriz en aparecer en cuatro títulos que superaron los 2.000 millones de dólares en taquilla, incluyendo Avengers: Infinity War (2018). Su trayectoria también incorpora la trilogía de Star Trek, que acumuló más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo.

Zoe Saldaña

Hasta 2024, el total recaudado por las producciones en las que participó alcanzaba los 14.000 millones de dólares, ubicándola detrás de Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson. Sin embargo, con los 1.230 millones de dólares que lleva recaudados Avatar: Fire and Ash, el acumulado de Saldaña asciende a 15.470 millones, según datos de The Numbers.

La actriz compartió un mensaje en redes sociales para agradecer el logro. Destacó la labor de los directores J.J. Abrams, Joe y Anthony Russo, James Gunn y especialmente James Cameron, a quien agradeció por “creer en su potencial” y por los desafíos artísticos que impulsaron su carrera. También dedicó palabras de reconocimiento al público: “Su apoyo y lealtad son la base de este hito”.

El 2025 fue un año decisivo para Saldaña. Ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por Emilia Pérez, convirtiéndose en la primera dominicana estadounidense en obtener un premio de la Academia. Su interpretación también fue reconocida en Cannes, los SAG Awards, los BAFTA, los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

Zoe Saldaña

En Avatar: Fire and Ash, Saldaña vuelve a interpretar a Neytiri, papel desarrollado mediante tecnología avanzada de captura de movimiento. La actriz resaltó que este recurso permite concentrarse plenamente en la actuación y en la conexión emocional de cada escena.

Saldaña tiene previsto continuar en la franquicia con Avatar 4 (estreno programado para diciembre de 2029) y Avatar 5 (diciembre de 2031), lo que podría seguir ampliando su récord de taquilla en los próximos años.