Investigan a los compradores de contenido sexual de una menor santiagueña

La fiscal de la causa ordenó pericias y medidas investigativas para identificar a los compradores de contenido íntimo de una adolescente.

Hoy 08:57

La Justicia provincial trata de identificar y ya puso bajo la lupa a todas aquellas personas de Quimilí, y de cualquier otro punto de la provincia, que habrían adquirido fotos y videos de una menor de edad a través de un circuito informal de venta de contenido íntimo, en un caso que fue conocido en el ámbito judicial y policial como el "OnlyFans santiagueño".

La fiscal interviniente, junto a peritos informáticos e investigadores especializados, dio inicio a una serie de pericias con el objetivo de reconstruir el recorrido del material, identificar a los compradores y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La investigación se encuentra en una etapa clave, centrada no solo en quienes habrían facilitado o administrado el intercambio de imágenes, sino también en los destinatarios finales del material, es decir, aquellas personas que pagaron para acceder a fotos y videos de una adolescente menor de 16 años a través de un grupo de Whatsapp.

Según fuentes vinculadas a la causa, los investigadores analizan las posibles transferencias de dinero, registros de billeteras virtuales, conversaciones digitales y archivos multimedia que permitirían trazar el circuito completo de la operatoria.

Pericias claves

El avance de las pericias será determinante para definir los próximos pasos judiciales. No se descartan imputaciones ni nuevas medidas procesales a medida que surjan más elementos probatorios. Es un caso complejo, pero la Fiscalía e investigadores quieren llegar hasta lo mas profundo. Incluso el nexo para que la menor tuviera sexo con un cliente adulto.

Mientras tanto, el caso generó una fuerte preocupación en la comunidad de Quimilí y del departamento Moreno, reabriendo el debate sobre los riesgos del uso de plataformas digitales, la responsabilidad de los adultos y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y control cuando se trata de menores de edad.

La Justicia interviniente busca determinar si las imágenes se compartieron fuera de Quimilí: profundizan las averiguaciones.

El caso conocido como el "Only Fans santiagueño" continúa bajo investigación, y uno de los ejes centrales de la fiscalía es determinar hasta qué punto se difundieron las imágenes íntimas de la menor involucrada. Las autoridades judiciales buscan establecer si el contenido compartido a través del grupo de WhatsApp se limitó a los dispositivos móviles de Quimilí o si trascendió los límites de la ciudad, alcanzando otras localidades de la provincia e incluso fuera de Santiago del Estero.

Según fuentes judiciales, la investigación se profundiza con la intervención de peritos informáticos y especialistas en delitos digitales, quienes analizan los dispositivos móviles de los involucrados, registros de chats, capturas de pantalla y archivos compartidos.

El caso comenzó cuando la madre de la adolescente advirtió que su hija había recibido dinero a cambio de enviar fotografías y videos íntimos. Para concretar el cobro, la joven habría utilizado la billetera virtual de su hermana. A partir de ese momento, la administradora del grupo, identificada como "María", adoptó conductas presuntamente extorsivas y habría condicionado la salida de la menor del grupo, mientras el material comenzaba a circular entre otros integrantes.