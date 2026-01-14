Rusherking enfrentó las preguntas picantes de Wanda Nara y habló de la China Suárez: “Hasta ahí nomás”

El cantante santiagueño debutó en MasterChef Celebrity y, durante un ida y vuelta sin filtro con Wanda Nara, se refirió a su vínculo con la actriz.

Hoy 08:37

La cocina de MasterChef Celebrity fue el escenario perfecto para el picante ida y vuelta entre Wanda Nara y Rusherking, durante el cual la conductora aprovechó para acorralar al músico santiagueño con la pregunta que todos querían que respondiera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El músico llegó al reality ocupando el lugar de Jorge "El Roña” Castro en el repechaje, una instancia que le permitirá a algunos participantes eliminados volver a la competencia.

"¿Qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?", lanzó Wanda sin filtros, haciendo referencia al vínculo entre Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi.

Visiblemente incómodo, pero con una sonrisa, el músico respondió: “La verdad es que yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomás, vos después tenés otras cosas ahí”.

Wanda no se intimidó ante el nerviosismo de Rusher y redobló la apuesta con una insólita propuesta: “¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?”. Sorprendentemente, el cantante se sumó: “Te acompaño si querés, te segundeo”.

En la misma línea, Wanda confesó que dejó muchos objetos de valor en Turquía, mientras que Rusher reconoció que solo tiene un “buzito” por ahí.

“Me encanta, sos re buen amigo… No sabés las carteras que tengo, igual creo que ni las quiero usar, las voy a vender. Carteras y ropa, me quedó mucha ropa… Bueno, si entras a la competencia, vamos a seguir hablando porque tenemos mucho de que hablar, tenemos un viaje pendiente”, lanzó Nara.

“Yo no sé si estoy para ir a Turquía, re lejos, estoy para quedarme en MasterChef un rato”, dijo el músico en su entrevista personal, dándole cierre a la incómoda situación.