La ruta 34 sumó una nueva víctima fatal en el choque entre un camión y una camioneta

La tragedia tuvo lugar en la vecina provincia de Salta. La conductora de una Fiat Fiorino murió en el acto.

Hoy 08:35

Un grave accidente vial se registró este martes sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1520, a unos 15 kilómetros antes de llegar al río Juramento. El siniestro involucró a un camión de YPF y una camioneta Fiat Fiorino, y dejó como saldo una mujer fallecida y un herido de gravedad.

Fuentes consultadas por El Tribuno de Salta señalaron que la camioneta Fiat Fiorino fue la que se cruzó de carril, maniobra que quedó evidenciada por las "huellas de frenado claramente marcadas sobre la calzada". La colisión se produjo del lado del camión y, producto de la violencia del impacto, la Fiorino fue despedida hacia la banquina.

El choque fue de tal magnitud que el motor de la camioneta terminó separado del vehículo y quedó sobre la banquina, mientras que la Fiorino continuó su trayectoria algunos metros más adelante, quedando completamente destruida. La persona que conducía la camioneta murió en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas.

El acompañante de la Fiorino, un hombre mayor de 34 años, fue trasladado de urgencia al hospital de Metán y posteriormente derivado a la ciudad de Salta debido a la gravedad de las heridas. En tanto, el conductor del camión no sufrió lesiones de consideración.

En un primer momento se presumía que en la camioneta viajaban más ocupantes, pero se confirmó que solo se trasladaban dos personas.

Según testigos, la Fiorino transportaba carga, por lo que se investiga si se trataba de un viaje con fines comerciales.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y seguridad vial, mientras se aguardaba la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar las pericias correspondientes y establecer las causas del siniestro.