Violento choque en pleno centro de La Banda: un auto terminó contra la pared de una vivienda

Un violento choque se registró durante la mañana lluviosa de este martes, minutos antes de las 10, en la ciudad de La Banda, cuando dos vehículos colisionaron en una transitada esquina del barrio Centro.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de calles Ameghino y Sarmiento, donde, por causas que se intentan establecer, impactaron un Chevrolet Cruze y un Chevrolet Corsa.

De acuerdo con la información recabada, la violencia del impacto provocó que el conductor del Cruze perdiera el control del rodado, lo que derivó en que el vehículo terminara colisionando contra la pared perimetral de una vivienda ubicada en la zona.

Como consecuencia del hecho, ambos automóviles sufrieron importantes daños materiales, evidenciando la magnitud del choque. Las condiciones climáticas adversas, con lluvia persistente y calzada resbaladiza, habrían sido un factor a tener en cuenta en la dinámica del accidente.

Tras el incidente, personal policial y de tránsito intervino en el lugar para asistir a los involucrados y realizar las actuaciones correspondientes mientras se trabaja para determinar cómo se produjo el siniestro.