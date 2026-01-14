Sarmiento tiene todo listo para debutar en la Copa Argentina ante Lanús: hora, fecha y árbitros

El Profe enfrentará al Granate este domingo 18 de enero en el estadio Ciudad de Caseros, por los 32avos de final.

Hoy 08:55

Sarmiento de La Banda ya tiene todo confirmado para su estreno en una nueva edición de la Copa Argentina, donde se medirá ante Lanús por los 32avos de final del certamen. El encuentro se jugará este domingo 18 de enero, desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Caseros, con transmisión de TyC Sports.

El árbitro principal del partido será Bruno Amiconi, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez como asistente 1 y Miguel Savorani como asistente 2. El cuarto árbitro será Maximiliano López Monti, completando así la terna arbitral para un duelo que promete ser intenso y muy disputado.

Para el “Profe” será una prueba exigente ante un rival de Primera División que jugará Copa Libertadores, pero también una gran oportunidad para mostrarse en un escenario importante y seguir haciendo historia en el torneo más federal del país. El plantel llega con la ilusión intacta y con la idea clara de competir de igual a igual ante el Granate.