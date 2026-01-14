Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 ENE 2026 | 25º
X
Somos Deporte

Sarmiento tiene todo listo para debutar en la Copa Argentina ante Lanús: hora, fecha y árbitros

El Profe enfrentará al Granate este domingo 18 de enero en el estadio Ciudad de Caseros, por los 32avos de final.

Hoy 08:55

Sarmiento de La Banda ya tiene todo confirmado para su estreno en una nueva edición de la Copa Argentina, donde se medirá ante Lanús por los 32avos de final del certamen. El encuentro se jugará este domingo 18 de enero, desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Caseros, con transmisión de TyC Sports.

El árbitro principal del partido será Bruno Amiconi, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez como asistente 1 y Miguel Savorani como asistente 2. El cuarto árbitro será Maximiliano López Monti, completando así la terna arbitral para un duelo que promete ser intenso y muy disputado.

Para el “Profe” será una prueba exigente ante un rival de Primera División que jugará Copa Libertadores, pero también una gran oportunidad para mostrarse en un escenario importante y seguir haciendo historia en el torneo más federal del país. El plantel llega con la ilusión intacta y con la idea clara de competir de igual a igual ante el Granate.

TEMAS Club Atlético Sarmiento Copa Argentina Club Atlético Lanús

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Frías: hallaron a un hombre sin vida en un descampado del Parque Flor Genesir
  2. 2. El tiempo para este miércoles 14 de enero en Santiago del Estero: tormentas, 35º de máxima y descenso de la temperatura hacia la tarde
  3. 3. Qué puesto ocupó Argentina en el ranking de la región con la inflación de 2025
  4. 4. Rusherking entró en competencia en las cocinas de MasterChef Celebrity
  5. 5. Boca afronta su primer amistoso ante Millonarios en La Bombonera
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT