Australian Open 2026: Trungelliti, el único argentino sobreviviente en la ronda final de la qualy

El balance en la noche de martes y madrugada de miércoles fue de 1-4. A continuación, los detalles.

Hoy 09:11
Marco Trungelliti

Cada vez falta menos para que se dispute el cuadro principal del Australian Open 2026, primer Grand Slam de la temporada. De hecho, la qualy ya llegó a su ronda final, en la que solamente habrá un jugador argentino con posibilidades de ingresar al main draw: Marco Trungelliti (130° del ranking mundial).

La segunda ronda de la fase previa contaba con cinco tenistas albicelestes que lograron ganar en sus respectivos estrenos: Román Burruchaga (103°), Julia Riera (180°), Lourdes Carlé (158°), Jazmín Ortenzi (217°) y el propio Trungelliti. El balance en la noche de martes y madrugada de miércoles fue de 1-4. A continuación, los detalles.

Quien abrió la acción para los jugadores del país fue Riera, que se midió ante la tunecina Zeynep Sonmez (112°). Allí, la europea impuso su favoritismo y su mejor ranking y la derrotó cómodamente por 6-3 y 6-1. Siguiendo por la línea de la WTA, Carlé luchó contra la china Yue Yuan (130°), pero se quedó con las manos vacías: 7-6 (5), 3-6 y 6-4, el score.

Ortenzi, por su parte, tuvo un difícil escollo como lo es la estadounidense Taylor Townsend (118°), una especialista y multicampeona de Grand Slam en el circuito de dobles y pasada octavofinalista en singles del US Open. La norteamericana fue superior a Jazmín y la venció por doble 6-4.

En el lado de caballeros, Burruchaga no tuvo el mejor de sus partidos en su duelo ante el francés Arthur De Gea (197°), quien logró imponerse con parciales sólidos y sin problemas por 6-2 y 6-3. Ante esta situación, Trungelliti se convirtió en el único argentino en quedar a un match de situarse en el cuadro principal: el hombre qualy le ganó al portugués Henrique Rocha (158°) en un partidazo por 7-5, 4-6 y 6-3.

Argentinos en la qualy del Australian Open 2026

Caballeros:

  • Arthur De Gea (197°) a Román Burruchaga (104°) por 6-2 y 6-3.
  • Marco Trungelliti (130°) a Henrique Rocha (158°) por 7-5, 4-6 y 6-3.

Damas:

  • Yue Yuan (130°) a Lourdes Carlé (158°) por 7-6 (5), 3-6 y 6-4.
  • Taylor Townsend (118°) a Jazmín Ortenzi (217°) por 6-4 y 6-4.
  • Zeynep Sonmez (112°) a Julia Riera (180°) por 6-3 y 6-1

