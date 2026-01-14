Noche de terror en Añatuya: joven de 17 años apuñaló a su novio tras una discusión

Un episodio de violencia juvenil dejó a un joven de 19 años con lesiones, luego de ser atacado con un cuchillo por su pareja, una adolescente de 17 años.

Hoy 09:19

Un grave hecho de violencia se registró en una vivienda del barrio Manzione, ubicada sobre la calle Ernesto Abregú, entre Constitución y Saavedra de la ciudad de Añatuya. Allí, una adolescente de 17 años hirió con un cuchillo tipo carnicero a su novio, identificado como Braian Roldán, de 19 años.

Según fuentes cercanas a la investigación, el ataque no sucedió en medio de una discusión a los gritos, sino tras diferencias previas entre la pareja que habrían escalado rápidamente hasta derivar en la agresión. La menor le propinó dos cortes en la zona lumbar izquierda, muy cerca de los riñones.

Fue la madre de la adolescente quien asistió de inmediato al joven herido y lo trasladó en su vehículo particular hacia un centro de salud. Posteriormente, Roldán fue derivado al hospital de la ciudad Capital para una evaluación más completa. Los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Debido a la edad de la agresora, intervino la justicia. La Fiscalía actuante caratuló el caso como “Lesiones Leves”, mientras continúa analizando el contexto de lo sucedido y la situación legal de la menor.