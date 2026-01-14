Hallazgo inesperado: tras las lluvias una familia encontró restos arqueológicos en una propiedad rural

Una familia de Sotelillos, en el departamento Río Hondo, encontró restos óseos dentro de una antigua vasija y el hallazgo activó un operativo judicial y arqueológico.

Un sorprendente descubrimiento movilizó a las autoridades judiciales y al área de patrimonio en la localidad de Sotelillos, departamento Río Hondo, luego de que una vecina informara sobre el hallazgo de restos óseos antiguos dentro de una vasija que quedó al descubierto tras las intensas lluvias recientes.

Según consta en el parte policial, el Fiscal Coordinador, Dr. Ignacio Guzmán, notificó a la policía que la Sra. Romina Silva, residente de Sotelillos, había informado sobre el hallazgo. Tras comunicarse con ella, el personal actuante confirmó que se trataba de restos óseos de origen desconocido, encontrados dentro de una vasija o tinaja que aparenta gran antigüedad debido a su estado de conservación.

Un descubrimiento accidental

El hecho ocurrió el viernes 9 del corriente mes, cuando el hermano de la denunciante, Diego Silva, realizaba tareas de desmalezamiento en el fondo de la propiedad de su padre. Las fuertes lluvias de los días previos habrían removido la tierra y dejado expuesta parte de la vasija.

Intrigado por lo que sobresalía del suelo, el joven excavó unos centímetros y descubrió los restos. La familia, sin dimensionar la importancia del hallazgo, no realizó la denuncia de inmediato.

Sin embargo, la situación cambió cuando Romina Silva publicó fotografías en su estado de WhatsApp, lo que llamó la atención de conocidos y se comprometió a notificar a las autoridades competentes.

Enterado del hallazgo, el Fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, dispuso continuar con el procedimiento bajo las directivas del Fiscal Coordinador y mantenerlo informado.

Posteriormente, el Crio. Insp. Higinio Aguirre, jefe de Prevención, se contactó con el Fiscal Coordinador y con el director del Museo de la Ciudad de Termas de Río Hondo, también de apellido Sabater, con el fin de coordinar las tareas correspondientes.

Se determinó que este miércoles 14 a las 8:00 un equipo interdisciplinario se trasladará al lugar para realizar el levantamiento y evaluación profesional de los restos.

Todo lo actuado quedó registrado en el libro de guardia y comunicado formalmente a la fiscalía interviniente.