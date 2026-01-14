La UNSE convoca a estudiantes que quieran finalizar su carrera universitaria

La UNSE continúa convocando a estudiantes que deseen retomar sus estudios superiores mediante el programa “Volver a la Universidad”, que ofrece acompañamiento académico integral y opciones de reinserción educativa.

Hoy 10:51

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) mantiene abierta la Convocatoria Ingreso 2026 al programa “Volver a la Universidad”, una iniciativa destinada a acompañar a estudiantes que, por distintos motivos, interrumpieron sus trayectorias académicas y desean retomar sus estudios universitarios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El programa, coordinado por la Secretaría Académica, está orientado a estudiantes que no hayan culminado sus carreras ni registrado inscripción durante los últimos tres años, y que cuenten con al menos el 50% de las materias aprobadas, tomando como referencia el título intermedio en aquellas carreras que lo posean.

Desde la Secretaría Académica destacaron que el programa no solo facilita el reingreso al sistema universitario, sino que también ofrece un dispositivo integral de acompañamiento académico, que incluye tutorías, seminarios de apoyo y espacios de actualización de contenidos, con el objetivo de fortalecer las trayectorias educativas y favorecer la permanencia y finalización de los estudios.

La convocatoria permanece abierta desde el miércoles 7 de enero hasta el viernes 13 de febrero inclusive, y está dirigida a quienes deseen retomar su formación universitaria en el ámbito de la UNSE.

Las personas interesadas pueden obtener más información y realizar consultas a través del correo electrónico volverunseinscripciones@gmail.com, contactarse al WhatsApp 385 4111001, o bien completar el formulario de inscripción: https://forms.gle/1pCK1Ae2Y6HEwY79A.

El programa “Volver a la Universidad” se consolida como una política institucional orientada a garantizar el derecho a la educación superior, promoviendo oportunidades de continuidad y finalización de estudios para estudiantes de la comunidad universitaria.