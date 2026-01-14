Menor de 14 años se refugió en una vecina y denunció maltratos en su madre

La adolescente apareció oculta en el patio de una vecina del barrio San Cayetano en la ciudad de Añatuya. La mujer activó el botón antipánico al encontrarla aterrada. La madre había denunciado su desaparición minutos antes.

Hoy 11:08

Un caso de violencia familiar conmocionó al barrio San Cayetano de Añatuya, cuando una adolescente de 14 años buscó refugio desesperadamente en la vivienda lindante para —según declaró— escapar de los golpes de su propia madre.

El episodio quedó al descubierto cuando la vecina, quien posee un botón antipánico por conflictos previos en la zona, halló a la menor oculta y en evidente estado de angustia en su patio. Alarmada por el relato de la joven, activó el dispositivo de inmediato, lo que permitió la rápida intervención de personal de la Comisaría 4ta de la Mujer y la Familia.

De acuerdo con el reporte oficial, la adolescente afirmó que había huido deliberadamente de su hogar para evitar nuevas agresiones físicas. De forma paralela, y sin conocer el paradero de la menor, la madre se había presentado momentos antes ante las autoridades para denunciar su desaparición.

Una vez asegurada, la joven ratificó ante los efectivos que la fuga fue motivada por un contexto de violencia doméstica. Ante la gravedad de sus dichos, la Fiscal de Turno ordenó el traslado de ambas a la dependencia policial para la toma de declaraciones.

Asimismo, la Defensoría de Turno ya evalúa medidas urgentes de protección y resguardo, además del posible destino habitacional de la menor, con el fin de garantizar su seguridad mientras avanza la investigación.