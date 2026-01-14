Marta Fort mostró en redes el descomunal tatuaje que se hizo en la espalda

La hija de Ricardo Fort sorprendió en redes sociales al mostrar un imponente diseño que cubre por completo su espalda.

Hoy 11:12

Marta Fort volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir en Instagram las imágenes de un enorme tatuaje que ocupa toda la extensión de su espalda. En su cuenta oficial, la hija del recordado empresario Ricardo Fort mostró orgullosa el trabajo artístico recientemente realizado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

¿Cómo es el tatuaje que se hizo Marta Fort?

La joven influencer publicó varias fotos y videos en los que se observa el impactante diseño, que se extiende prácticamente desde la nuca hasta la zona lumbar. Las publicaciones generaron una fuerte repercusión y cosecharon numerosos comentarios de sus seguidores, quienes elogiarons el resultado y celebraron la decisión estética de Marta.

Días atrás, la heredera de los Fort había sido noticia por un duro descargo contra su primo John, en medio de tensiones familiares por cuestiones vinculadas a la administración de los activos del clan. Sin embargo, esta vez volvió al centro de la escena por motivos muy distintos.

Las imágenes del tatuaje, acompañadas irónicamente por la frase “Me hice una pequeña cosita”, se viralizaron rápidamente. En ellas, Marta posa de espaldas y con el torso descubierto, permitiendo apreciar los detalles del diseño.

En cuanto al trabajo en sí, se trata de una composición de líneas y curvas abstractas, distribuidas de forma armoniosa desde los hombros hasta la parte baja de la espalda. Este nuevo tatuaje se suma a otros que ya lucía Marta, aunque ninguno de una magnitud comparable a este.

Marta Fort