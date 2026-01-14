EDESE informó cortes programados para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Jueves 15 de enero: de 07:00 a 10:00 hs afectando a las localidades de Malbran, Pinto y Argentina; de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de Taco Pozo (dpto. Pellegrini) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Pampa de Los Guanacos y sus zonas rurales aledañas.
Viernes 16 de enero: de 09:00 a 12:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen 2° Ampliación de la ciudad Capital y a las localidades de Monte Redondo, San Vicente Sur, Taque Tuyoj, San Gregorio, Isla Verde, Guanaco Sombriana (dptos. Atamisqui y Loreto), Los Soria, Los Acostas, Chaupi Pozo, Ardiles, Quita Punco y Los Diaz (dpto. Banda); de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Villa Atamisqui, Los Coroneles y Shispi (dpto.