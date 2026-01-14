Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 ENE 2026 | 26º
X
Locales

EDESE informó cortes programados para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 11:16
Foto de archivo.

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Jueves 15 de enero: de 07:00 a 10:00 hs afectando a las localidades de Malbran, Pinto y Argentina; de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de Taco Pozo (dpto. Pellegrini) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Pampa de Los Guanacos y sus zonas rurales aledañas.

Viernes 16 de enero: de 09:00 a 12:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen 2° Ampliación de la ciudad Capital y a las localidades de Monte Redondo, San Vicente Sur, Taque Tuyoj, San Gregorio, Isla Verde, Guanaco Sombriana (dptos. Atamisqui y Loreto), Los Soria, Los Acostas, Chaupi Pozo, Ardiles, Quita Punco y Los Diaz (dpto. Banda); de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Villa Atamisqui, Los Coroneles y Shispi (dpto.

TEMAS Edese

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Frías: hallaron a un hombre sin vida en un descampado del Parque Flor Genesir
  2. 2. El tiempo para este miércoles 14 de enero en Santiago del Estero: tormentas, 35º de máxima y descenso de la temperatura hacia la tarde
  3. 3. Qué puesto ocupó Argentina en el ranking de la región con la inflación de 2025
  4. 4. Boca afronta su primer amistoso ante Millonarios en La Bombonera
  5. 5. Rusherking entró en competencia en las cocinas de MasterChef Celebrity
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT