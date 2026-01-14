Ingresar
Tómbola Santiagueña: los números de este miércoles 14 de enero del 2026

Entrá a la nota, buscá la lista de números del sorteo de hoy y enterate si tuviste suerte.

Hoy 11:29
Caja Social Tómbola Santiagueña Nuevos Bolilleros

Este miércoles 14 de enero, como todos los días, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Tómbola Santiagueña.

En la edición La previa el primer premio fue para el 1007. En el Libro de los Sueños, el 07 corresponde a “El revólver”.

La lista completa de números del sorteo La previa:

¿En qué consiste el juego de la Tómbola Santiagueña?

El juego consiste en apostar números de 1, 2, 3 o 4 cifras y su ubicación  en un extracto compuesto por 20 números. Los números se conforman por la extracción de bolillas que van del 0 al 9, de 4 bolilleros que  representan la unidad de mil, la centena, la decena y la unidad. La ubicación en el extracto se asigna con un quinto bolillero, que incluye del 1 al 20.

¿Cómo se distribuyen los premios de la Tómbola de Santiago del Estero?

La distribución de premios es fija, en relación con las chances de cada   apuesta: una apuesta a la primera ubicación del extracto, de un número  de 1 cifra, cobra un premio igual a 7 veces el monto apostado, un número   de dos cifras 70 veces, uno de 3 cifras 600 veces en la MATUTINA Y VESPERTINA y 500 veces en la NOCTURNA y un número de 4 cifras 3.000.

Las apuestas a las demás ubicaciones del extracto cobran premios  proporcionales: una apuesta a un número de 2 cifras, a las primeras 10 ubicaciones, cobra 7 veces lo apostado por cada vez que salga el número  en esas posiciones. También pueden realizar apuestas combinadas mediante la modalidad Redoblona.

¿Qué días y horarios se juega a la Tómbola Santiagueña?

La Tómbola Santiagueña se juega de lunes a sábado con los siguientes   horarios: La Previa a las 10:15 hs. en Santiago del Estero y Ciudad de  Buenos Aires, la Matutina a las 12:00 hs. en Santiago del Estero, Salta y  Ciudad de Buenos Aires, la Vespertina a las 15:00 hs. en Santiago del   Estero y Salta, La Tardecita a las 19:45 hs. en Santiago del Estero, y  la Nocturna a las 22:15 hs. en Santiago del Estero, Salta y   Ciudad de  Buenos Aires. Los domingos, se juega  la Matutina a las 11:30 hs. y  la  Vespertina a las 14:00 hs., ambos horarios en Santiago del Estero.

¿Qué significan los números en el Libro de los Sueños

00:  Los huevos / 01: El agua / 02: El niño / 03: San Cono / 04: La cama  /  05: El gato / 06: El perro / 07: El revólver / 08: El    incendio / 09:  El arroyo / 10: El cañón / 11: El minero / 12: El    soldado / 13: La  yeta / 14: El borracho / 15: La niña bonita / 16: El anillo / 17:  La  desgracia / 18: La sangre / 19: El pescado / 20: La fiesta / 21:  La  mujer / 22: El loco / 23: El cocinero / 24: El caballo / 25: La gallina   /  26: La misa / 27: El peine / 28:  Los cerros / 29:  San Pedro  /   30: Santa Rosa / 31: La luz / 32: El dinero / 33:  Cristo /  34: La   cabeza /  35: El   pajarito / 36: La castaña / 37: El dentista   / 38:   Las piedras  /  39: La lluvia / 40: El cura / 41: El cuchillo /  42:  Las zapatillas /  43: El balcón / 44: La cárcel / 45: El vino /  46:    Los   tomates / 47:  El muerto / 48:  Muerto que  habla / 49: La carne /  50:  El pan / 51:  El serrucho / 52: Madre e hijo / 53: El barco / 54:  La vaca / 55: La música / 56: La caída  / 57: El jorobado / 58: El  ahogado / 59: Las plantas / 60: La virgen /  61: Escopetas /  62: La  inundación  / 63: El casamiento / 64: El llanto /  65: El cazador / 66:   Las lombrices / 67:  La mordida / 68: Los sobrinos  / 69: Los vicios /   70: Muerto sueño /  71: Excremento  /  72: La sorpresa / 73:  El   hospital / 74: Gente negra  / 75: Los besos /   76: Las llamas / 77:   Pierna mujer / 78: La ramera /  79: El  ladrón /   80: La bocha / 81:  Las  flores /   82: La pelea / 83:  Mal tiempo /  84:  La iglesia / 85:  La   linterna /  86: El humo /  87:  Los piojos /  88: El  Papa / 89: La  rata  /  90: El miedo /  91: El excusado / 92: El médico / 93: El  enamorado /  94: El cementerio / 95:  Los anteojos /  96: El marido /  97: La mesa /  98: La lavandera / 99: El hermano.

TEMAS Tómbola Santiagueña

