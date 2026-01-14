¿Atacarán Irán?: parte del personal de la base de Estados Unidos en Qatar recibió orden de marcharse

Se trata de la base Al Udeid. Parte del personal de la Base Aérea recibió la recomendación de abandonar las instalaciones antes del atardecer de este miércoles.

Hoy 11:29

Parte del personal de la base de EEUU en Qatar recibió orden de marcharse, confirmaron este miércoles fuentes diplomáticas a la agencia AFP, ante la posibilidad de que Donald Trump ordene un ataque a Irán.

Se trata de la base Al Udeid. Parte del personal de la Base Aérea recibió la recomendación de abandonar las instalaciones antes del atardecer de este miércoles.

La misma información fue publicada por Reuters y Al Jazeera.

No se trata de una "orden de evacuación" masiva y obligatoria para todos los efectivos (la base alberga a unos 10,000 soldados), sino de un "cambio de postura" (posture change) preventivo.

El presidente estadounidense ha sugerido en redes sociales que "la ayuda está en camino" para los manifestantes iraníes, lo que Teherán interpreta como una inminente intervención militar. Trump también dijo que habrá medidas enérgicas si el régimen ejecuta a manifestantes detenidos en las protestas antigubernamentales.

En junio de 2025, Irán ya lanzó misiles contra esta misma base tras ataques previos de EE.UU. a instalaciones nucleares. La medida de este miércoles busca evitar bajas en caso de que Irán decida cumplir su amenaza de un ataque "preventivo" o de respuesta.

Situación actual en la zona

El gobierno qatarí ha calificado la posible escalada como "catastrófica" y está tratando de mediar para evitar que su territorio se convierta nuevamente en un campo de batalla.

En las últimas horas, este miércoles, se ha reportado un aumento inusual de actividad aérea y rastreo de vuelos militares saliendo de Al Udeid hacia otros puntos más alejados del alcance de los misiles iraníes de corto alcance.