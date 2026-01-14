El jugador menos esperado: un elefante marino se apropió de una pelota en una playa de Mar del Plata y se volvió viral

Una familia vivió un momento insólito cuando un elefante marino interrumpió su juego, se acercó a la orilla y se llevó la pelota nueva que estaban usando. Mirá.

Hoy 12:32

Una familia argentina vivió una experiencia inesperada durante sus vacaciones en una playa de Mar del Plata, donde una sencilla compra se transformó en un suceso viral. Todo comenzó cuando adquirieron una pelota nueva con la intención de disfrutar de juegos junto al mar. Según relató Nadin, usuaria de TikTok, la compra había sido reciente: “Compramos la pelota antes de ayer”, explicó en el video que luego compartió en redes sociales.

El entusiasmo de la familia por estrenar la pelota quedó registrado en sus palabras, que reflejaban la ilusión típica de quienes buscan aprovechar al máximo su tiempo de descanso en la costa. Sin embargo, lo que parecía una jornada habitual de playa tomó un giro inesperado gracias a la aparición de un peculiar visitante marino.

El protagonista de esta historia fue un elefante marino, que se acercó curiosamente al lugar donde la familia jugaba. Según se observa en el video, el animal no dudó en interactuar con el objeto colorido, acercándose hasta la pelota y apoyando su cabeza sobre ella.

La escena capturó el asombro de los presentes, que no esperaban que la pelota adquiriera un valor tan especial para el animal. “¿Podrán adivinar dónde está la pelota?”, preguntó Nadin mientras grababa el momento en que el elefante custodiaba el nuevo juguete.

La reacción de la familia fue de sorpresa y humor ante la situación. Lejos de molestarles, decidieron documentar el curioso encuentro. “A mí sola me pasan estas cosas”, bromeó Nadin en la grabación, añadiendo una dosis de simpatía que conectó rápidamente con los usuarios de TikTok. El hecho de que el elefante marino haya encontrado un “mejor uso” para la pelota fue motivo de risas y comentarios divertidos.