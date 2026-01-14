El Cine Renzi renueva su cartelera con novedosas propuestas

Imperdibles películas se proyectarán en este tiempo de vacaciones.

Hoy 12:29

La Municipalidad de La Banda informó que el Cine Teatro Municipal Renzi renueva su cartelera con una atractiva programación que se desarrollará del 15 al 21 de enero de 2026, con propuestas para toda la familia de cine nacional y estrenos destacados.

Durante esta semana se proyectará “Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados” a las 16:15 se trata de una divertida aventura en la que Bob Esponja emprende una misión para recuperar sus icónicos pantalones, viviendo situaciones disparatadas junto a sus amigos de Fondo de Bikini. La película contará además con una promoción 2x1 en entradas del 19 al 21 de enero, con función a las 19:40hs.

También se presentará “Tom y Jerry: La brújula mágica”, a las 18:15 es una historia llena de humor y acción en la que el clásico dúo se embarca en una travesía inesperada tras encontrar una misteriosa brújula que los llevará a vivir increíbles aventuras.

En el marco del Espacio INCAA, se proyectará “El fuego que hemos construido”, los días 15 y 17 de enero, a partir de las 20 podrá verse este drama que invita a reflexionar sobre los vínculos, la memoria y las decisiones que marcan la vida. Asimismo, los días 16 y 18 de enero, a las 20:00 horas, se exhibirá “Adiós Sui Generis”, un documental que recorre la historia de una de las bandas más emblemáticas del rock nacional y su inolvidable concierto de despedida.

Finalmente, se podrá disfrutar de “Exterminio: El templo de huesos”, con función a las 22 una película de terror y suspenso que presenta una lucha desesperada por la supervivencia en un escenario marcado por el caos y el horror.

Desde el municipio se continúa fortaleciendo el acceso a la cultura y al cine, brindando a los vecinos una cartelera variada y de calidad en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.