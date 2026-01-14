La Municipalidad de La Banda acompaña a las familias a través del programa “Tu Comedor en tu Casa”

El programa funciona mediante la entrega semanal de unidades alimentarias a las madres o adultos responsables de los niños y niñas.

Hoy 12:40

La Dirección de Nutrición Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, continúa desarrollando el proyecto “Tu Comedor en tu Casa”, una iniciativa que se implementa de manera semanal y que tiene como objetivo garantizar una alimentación saludable y fortalecer el vínculo familiar.

El programa funciona mediante la entrega semanal de unidades alimentarias a las madres o adultos responsables de los niños y niñas, reemplazando la modalidad de comida elaborada por la provisión de alimentos, permitiendo que cada familia pueda preparar sus comidas en el hogar.

Cada entrega se acompaña con un mini taller de alimentación saludable el cual está orientado a brindar herramientas y acompañamiento a las familias en la elaboración de una dieta equilibrada.

Actualmente, el proyecto alcanza a 548 unidades alimentarias por semana, beneficiando a más de 1100 niños y niñas de distintos barrios de la ciudad. Esta propuesta busca que los niños puedan compartir sus comidas en el ámbito familiar, fortaleciendo los lazos, el diálogo y la contención dentro del hogar.

Desde el Municipio se destaca la importancia de este acompañamiento, que promueve el derecho a la alimentación en el hogar, evitando que los niños deban salir a la calle en busca de un plato de comida, y reafirmando el compromiso de la gestión con el bienestar, la salud y el desarrollo integral de la infancia.