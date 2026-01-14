La Banda: se refuerzan los consejos para prevenir cuadros severos de gastroenteritis

La Dirección General de Salud de la Municipalidad de La Banda a través del Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 7 del barrio Avenida dictó un taller sobre prevención de la gastroenteritis.

Hoy 12:40

En la oportunidad, los educadores de la salud que desempeñan funciones en el CAMM dialogaron con los pacientes que concurrieron a las instalaciones y brindaron información básica sobre esta infección de la que se detectaron numerosos casos durante las últimas semanas.

Al respecto, se indicó que la gastroenteritis es una infección o inflamación de la mucosa del estómago y del intestino que se produce por la rápida multiplicación de microorganismos (bacterias o virus) en el tubo digestivo.

En este sentido, desde el área de Salud de la Municipalidad de La Banda informaron que a raíz del aumento considerable de casos de gastroenteritis de presunto origen viral se solicita maximizar las medidas preventivas.

Por esto, se recomienda que se refuerce la higiene de manos, especialmente después de ir al baño o cambiar pañales siempre antes de comer, preparar o manipular alimentos o antes de tomar medicamentos o darlos a otra persona.

Con respecto a la alimentación, se indicó que se manipulen los alimentos de manera segura, por lo que se recomienda que cuando una persona esté enferma no prepare alimentos ni cuide de otras personas enfermas.

Finalmente, se señaló que ante la persistencia de síntomas se acuda inmediatamente a un centro de salud para evitar cuadros graves de deshidratación que afectan principalmente a bebés, niños y adultos mayores.