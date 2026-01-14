El Programa provincial “Santiago Crece con Vos” anuncia su oferta educativa y el mes de inscripción

La iniciativa del Gobierno de Santiago del Estero ofrece cursos gratuitos de formación y capacitación laboral en distintos puntos de la provincia, con inicio de inscripciones en febrero y estímulo económico mensual para las y los participantes.

Hoy 13:07

El Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, impulsa el programa “Santiago Crece con Vos”, una política pública de formación y capacitación laboral orientada a mejorar la empleabilidad y generar oportunidades concretas de desarrollo para jóvenes de toda la provincia. La iniciativa se lleva adelante mediante una amplia oferta de cursos en oficios, servicios y saberes técnicos, con un fuerte anclaje territorial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta se implementa a través de instituciones como las Escuelas de Formación Profesional y Capacitación Laboral, el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE) y la Secretaría de Ciencia y Tecnología; así como mediante la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE). Estas instituciones cuentan con presencia en distintos departamentos y localidades, garantizando el acceso a instancias de formación vinculadas a las demandas actuales del mercado laboral y a las realidades productivas de cada zona, con el apoyo del Consejo General de Educación.

Oferta formativa

Capital

En el departamento Capital, el programa Santiago Crece con Vos ofrece una amplia propuesta de formación laboral a través de instituciones educativas y organismos provinciales.

Escuelas de Formación Profesional y Capacitación Laboral

Las capacitaciones se dictan en las Escuelas de Formación Profesional ubicadas en los barrios John Kennedy, San Martín, Colón, 8 de Abril, Jorge Newbery, Autonomía, Los Flores, Ejército Argentino, Smata, Borges y Alberdi, entre otros. Se desarrollan en modalidad presencial, con trayectos anuales y semestrales orientados a oficios con salida laboral directa:

* Carpintería básica (1 año)

* Textil – modelista y modista (1 año)

* Electricidad – montador (6 meses)

* Instalaciones sanitarias (1 año)

* Instalación, reparación y mantenimiento de aire acondicionado (1 año)

* Tapicería (1 año)

* Gastronomía (1 año)

* Peluquería (1 año)

* Albañilería (1 año)

* Soldador / herrero (1 año)

* Mecánica del automotor y de motos, y especializaciones en sistemas electrónicos, frenos, suspensión y dirección (hasta 1 año)

Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE)

Los cursos se dictan en sedes de la UNSE en la ciudad Capital, en modalidad presencial y mixta, con duraciones de entre 1 y 8 meses. Incluyen propuestas vinculadas a la construcción, los servicios, la administración, la tecnología y la cultura:

* Instalación de Durlock y otros sistemas (4 meses – presencial)

* Dibujo técnico para la construcción (1 mes – presencial/virtual)

* Construcción de viveros y producción de plantas (2 meses – presencial)

* Colocación de cerámica de base húmeda (2 meses – presencial)

* Instalación básica de obras sanitarias (3 meses – presencial)

* Auxiliar de cosmetología (4 meses – presencial)

* Maquillaje social y cuidado de la piel (3 meses – presencial)

* Redacción administrativa, gestión administrativa, atención al público y gobierno electrónico (1 mes – presencial/virtual)

* Competencias digitales y hojas de cálculo (1 a 2 meses – presencial/virtual)

* Iniciación al CAD con AutoCAD (2 meses – presencial/virtual)

* Reparación y mantenimiento de heladeras familiares y comerciales (4 meses – presencial)

* Electricidad y electrónica del automotor (8 meses – presencial)

Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE)

Las capacitaciones se desarrollan principalmente en el Nodo Tecnológico, en modalidad presencial, con duraciones de entre 3 y 6 meses, y están orientadas a la formación técnica especializada:

* Auxiliar de instalaciones domiciliarias e instalador y reparador de aire acondicionado

* Sistemas de instalación de vigilancia, alarmas y sirenas

* Mecánico de sistema de frenos

* Diagnóstico y sistema electrónico de autos

* Textil – modelista patronista

* Diseño e impresión 3D

* Procesos de automatización

* Instalación de redes informáticas

* Informática básica, programación y robótica

Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE)

Las propuestas se dictan en sedes de la UCSE en la ciudad Capital, mediante cursos modulares en modalidad presencial, orientados a servicios, tecnología y gestión:

* Cuidado del adulto mayor (6 módulos – 4 meses)

* Logística y transporte en e-commerce (5 módulos – 3 meses)

* Competencias y habilidades digitales para el manejo de recursos web (5 módulos – 3 meses)

* Marketing digital (5 módulos – 3 meses)

* Reparación de computadoras (6 módulos – 4 meses)

* Organización y gestión de servicios turísticos (6 módulos – 4 meses)

* Técnicas de atención al cliente y gestión de ventas (4 módulos – 2 meses)

* Manejo de drones (4 módulos – 2 meses)

* Mantenimiento mecánico y electrónico agrícola (4 módulos – 2 meses)

Secretaría de Ciencia y Tecnología

Las capacitaciones se desarrollan en espacios institucionales de la Secretaría, en la ciudad Capital, y están orientadas al fortalecimiento de proyectos productivos y emprendedores:

* Gestión comercial

* Desarrollo territorial y emprendedurismo

* Finanzas para emprendedores

La Banda

En el departamento Banda, la formación se desarrolla en las Escuelas de Formación Profesional y Capacitación ubicadas en los barrios Mishqui Mayu, Centro, Villa Unión, Los Álamos, Juan Felipe Ibarra y El Paraíso, entre otros. Se dictarán cursos en los turnos tarde y noche, con orientaciones en Albañilería, Mecánica del Automotor y Mecánica de Motos, fortaleciendo la capacitación en oficios con alta demanda laboral.

Beltrán

En el departamento Robles, la propuesta alcanza a la ciudad de Beltrán a través de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N.º 7, ubicada en calle Mendoza N.º 254, barrio Avellaneda Norte. Allí se dictan cursos de Herrería, Textil, Gastronomía, Peluquería, Carpintería y Electricidad, orientados a la capacitación en oficios tradicionales con fuerte impacto en la economía local.

Por otro lado, las ofertas formativas e instituciones de las localidades de Fernández, Forres, Frías, Añatuya y Termas de Río Hondo serán comunicadas durante el transcurso de los próximos días. Toda la información sobre ofertas, instituciones y direcciones estará disponible en la web:

https://www.meducacionsantiago.gob.ar/crececonvos/

Impulso económico e inscripciones

Las inscripciones para participar del Programa estarán disponibles a partir del mes de febrero en la web oficial, con cupos limitados según cada capacitación. El inicio del cursado está previsto para el mes de abril.

Podrán inscribirse personas con estudios secundarios completos y, en los casos en que no se haya finalizado ese nivel, deberán cursar la terminalidad de la educación secundaria en paralelo a la formación técnica.

Para completar la inscripción se deberá presentar la siguiente documentación: DNI y certificado de terminalidad secundaria o certificación del último estudio realizado, los cuales deberán ser cargados en el formulario de inscripción.

Como parte del acompañamiento integral, las y los participantes del programa recibirán un estímulo económico mensual, destinado a colaborar con los gastos de traslado y la adquisición de materiales de estudio.

De esta manera, “Santiago Crece con Vos” reafirma el compromiso del Estado provincial con la educación, la formación para el trabajo y el desarrollo humano, consolidando una política pública con fuerte presencia territorial y acceso equitativo a la capacitación laboral.