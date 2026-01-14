Enzo Avaro tras los primeros minutos de fútbol: “Quiero ponerme al 100% y estar a disposición del grupo”

El delantero de Mitre dejó sus sensaciones luego del amistoso ante Sarmiento de La Banda.

Hoy 13:08

Tras el amistoso ante Sarmiento de La Banda, el delantero Enzo Avaro sacó sus conclusiones de cara a una nueva temporada de fútbol en la Primera Nacional, donde Mitre buscará ser protagonista. El atacante se mostró conforme con sus primeros días en el club y destacó el trabajo que viene realizando el plantel.

“Nos vamos adaptando al grupo, hace poco que llegamos, hicimos una buena semana de trabajo. Contento de haber venido a Mitre”, expresó Avaro, remarcando la buena recepción que tuvo en el Aurinegro y la intensidad con la que se trabaja en la pretemporada.

Además, el delantero hizo referencia a su continuidad en el último torneo y a la importancia de llegar con ritmo: “Vengo bien de un torneo donde jugué mucho, estoy bien, necesitaba tener muchos minutos”, explicó, valorando ese aspecto como clave para arrancar de buena manera el año.

En cuanto a su objetivo personal, fue claro: “Quiero ponerme al 100% y estar a disposición del grupo para cuando me necesiten”, afirmó, dejando en claro que su prioridad es estar preparado para cuando el cuerpo técnico lo requiera.

Por último, Avaro se refirió a la idea de juego que propone el entrenador: “Carlos lo que nos pide es que seamos verticales y lastimemos el arco rival. Estamos trabajando eso e intentamos hacer lo mejor posible”, cerró el delantero, marcando el camino que buscará seguir Mitre en esta nueva temporada.