Enzo Avaro tras los primeros minutos de fútbol: “Quiero ponerme al 100% y estar a disposición del grupo”

El delantero de Mitre dejó sus sensaciones luego del amistoso ante Sarmiento de La Banda.
Tras el amistoso ante Sarmiento de La Banda, el delantero Enzo Avaro sacó sus conclusiones de cara a una nueva temporada de fútbol en la Primera Nacional, donde Mitre buscará ser protagonista. El atacante se mostró conforme con sus primeros días en el club y destacó el trabajo que viene realizando el plantel.
“Nos vamos adaptando al grupo, hace poco que llegamos, hicimos una buena semana de trabajo. Contento de haber venido a Mitre”, expresó Avaro, remarcando la buena recepción que tuvo en el Aurinegro y la intensidad con la que se trabaja en la pretemporada.
Además, el delantero hizo referencia a su continuidad en el último torneo y a la importancia de llegar con ritmo: “Vengo bien de un torneo donde jugué mucho, estoy bien, necesitaba tener muchos minutos”, explicó, valorando ese aspecto como clave para arrancar de buena manera el año.
En cuanto a su objetivo personal, fue claro: “Quiero ponerme al 100% y estar a disposición del grupo para cuando me necesiten”, afirmó, dejando en claro que su prioridad es estar preparado para cuando el cuerpo técnico lo requiera.
Por último, Avaro se refirió a la idea de juego que propone el entrenador: “Carlos lo que nos pide es que seamos verticales y lastimemos el arco rival. Estamos trabajando eso e intentamos hacer lo mejor posible”, cerró el delantero, marcando el camino que buscará seguir Mitre en esta nueva temporada.