Cristian Díaz en su arribo a Sarmiento: “Vamos a ir en busca del ascenso”

El defensor habló tras el amistoso ante Mitre, su ex club, y se refirió a su llegada al Profe donde tendrá por delante los objetivos de la Copa Argentina y el Federal A.

Hoy 13:55
Cristian Díaz

Luego de sumar minutos de fútbol ante su exequipo Mitre, el defensor Cristian Díaz se refirió a su arribo a Sarmiento de La Banda, un club al que llega con grandes expectativas y objetivos claros por delante, como el debut en la Copa Argentina ante Lanús y la pelea por el Federal A.

Con mucha expectativa y contento de llegar a un club con aspiraciones”, expresó el defensor, destacando el proyecto deportivo que encontró en el Profe y el desafío que representa vestir esta camiseta en una temporada exigente.

Díaz también habló del reencuentro con sus excompañeros: Es lindo reencontrarme con amigos del club, este es el primer amistoso y ya el domingo tenemos un partido importante para el club y esperemos sacarlo de la mejor manera”, señaló, valorando tanto lo emocional como lo futbolístico del cruce.

Sobre el grupo que está encontrando en Sarmiento, fue contundente: Este es un grupo trabajador y con ganas de conseguir cosas. Estamos preparándonos de la mejor manera. Seguramente llegarán chicos nuevos, pero ahora tenemos este objetivo y esperamos hacerlo de la mejor manera”, sostuvo.

En relación al duelo ante Lanús, Díaz remarcó la importancia de competir: Hay que competir, es un partido muy difícil, hacer un buen papel es importante”, afirmó, poniendo el foco en estar a la altura del desafío que propone la Copa Argentina.

Finalmente, se refirió al presente del club y a la vara alta que dejó en las últimas temporadas: Me gusta porque la vara está alta, queremos ser protagonistas y el club tiene aspiraciones. Vamos a ir en busca del ascenso”, cerró el defensor, dejando en claro la ambición con la que llega al Profe.

TEMAS Torneo Federal A Club Atlético Sarmiento Copa Argentina Cristian Díaz

