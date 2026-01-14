"La macroeconomía marcha relativamente bien, el desafío del gobierno es trasladar esto a las microeconomías"

Así lo evaluó durante un diálogo con Noticiero 7 el economista Castor López, tras los datos de la inflación que el Indec dio a conocer ayer de 31,5%, la más baja de los últimos 8 años.

Hoy 13:18

Tras el dato de inflación del 31,5% informado por el Indec —el más bajo de los últimos ocho años— el economista Castor López analizó en diálogo con Noticiero 7 el escenario económico actual y los desafíos que enfrenta el Gobierno.

El economista destacó que, en términos generales, los indicadores recientes muestran una tendencia positiva. “En la mirada a mediano plazo hacia atrás, el número es positivo. Hay una tendencia satisfactoria. Si uno revisa el análisis anual, los procesos de baja de inflación de Chile, Uruguay o Perú muestran que bajar de dos dígitos a uno lleva al menos una década; así que el caso argentino actual está fuera de lo usual”, explicó.

Sin embargo, advirtió que la perspectiva cambia cuando se observa el comportamiento mensual. “En el cortísimo plazo, desde mayo hasta acá, la inflación se ha ido incrementando. Esa mirada es menos auspiciosa, pero podría indicar un cambio de prioridades del Gobierno”, señaló López.

Según su análisis, la administración nacional podría estar desplazando el foco exclusivo en la baja de la inflación para atender otras demandas crecientes, como la generación de empleo. “La demanda social de baja de inflación ha disminuido y crecen otras demandas, como las fuentes de trabajo. Es probable que el Gobierno haya decidido prestar mayor atención al empleo privado registrado”, indicó.

En cuanto al consumo, López afirmó que continúa estancado, al igual que los sectores que lo impulsan, como el comercio y la industria. “En la mirada de la macroeconomía todo marcha relativamente bien; el desafío del Gobierno es trasladar esto a las microeconomías. Es fácil decirlo y difícil hacerlo”, señaló.

Finalmente, advirtió que la economía argentina atraviesa un proceso de velocidades diferentes entre sectores. “Estamos asistiendo a un proceso en el que los distintos sectores se están moviendo a velocidades distintas”, concluyó.