Arbeloa le da una nueva chance a Mastantuono en su debut como DT del Real Madrid

Con varias bajas de peso, el nuevo entrenador planea darle la titularidad al argentino Franco Mastantuono en los octavos de final de la Copa del Rey ante Albacete.

Hoy 13:38

A menos de dos días de haber sido presentado como nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa tendrá esta tarde su primera prueba oficial al frente del equipo. El Merengue enfrentará desde las 17 horas a Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey, en un contexto marcado por numerosas ausencias y con una decisión fuerte: darle protagonismo al volante argentino Franco Mastantuono.

Ante la falta de opciones ofensivas —no fueron convocados Kylian Mbappé, Rodrygo ni Brahim Díaz, y tampoco estarán otros referentes como Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham— el ex jugador de River se perfila para ir desde el arranque frente al rival de segunda división.

Mastantuono había generado mucha ilusión en su llegada a la capital española por su capacidad para manejar los tiempos del juego y su pegada, pero con el correr de los partidos fue perdiendo terreno. En los últimos dos meses solo fue titular en una ocasión, el 17 de diciembre ante Talavera, también por Copa del Rey, luego de recuperarse de una pubalgia que lo marginó varias semanas.

Más allá de las molestias físicas, el volante también sintió el bajón colectivo del equipo y su nivel se resintió. Ahora, con nuevo cuerpo técnico, buscará cambiar la imagen, volver a ser determinante y recuperar el lugar que supo tener en sus primeras apariciones.

El mediocampista argentino, inscripto formalmente en el equipo filial pero utilizado habitualmente por el primer equipo, saldrá desde el primer minuto con la misión de ordenar los ataques, ser eje en la circulación y también reencontrarse con el gol, algo que solo consiguió una vez desde su llegada, frente a Levante.

Así, Arbeloa marca su primera decisión fuerte: confiar en Mastantuono para que sea protagonista en una noche clave del Merengue en la Copa del Rey.