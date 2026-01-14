Tras la salida de Jack Doohan, Franco Colapinto tendrá un nuevo compañero en Alpine

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Ahora, el equipo francés quedó a la búsqueda de un nuevo piloto de reserva y el apuntado proviene del programa de formación de McLaren. Se trata de Alex Dunne, el irlandés de 20 años que se presenta como la promesa de la Fórmula 2 tras quedar en la 5° posición en la temporada 2025. Junto con Kush Maini y Gabriele Min, integrará el staff de jóvenes valores de Alpine mientras participará otro año más de la competencia de F2.
Con vistas a la temporada 2026, el equipo de Alpine ya se encuentra en Barcelona para las primeras prácticas del año en medio de los rumores por el ausentismo de Colapinto en las sesiones y la única presencia de Gasly. Mientras tanto, el piloto argentino retomó las tareas en el simulador de la sede en Enstone.