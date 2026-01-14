River volvió a preguntar por Gianluca Prestianni y Benfica fue contundente

El club de Núñez intentó reflotar la negociación, pero recibió una respuesta inesperada.

Hoy 15:06

River Plate volvió a la carga por Gianluca Prestianni, el extremo argentino de Benfica que aparece como una de las prioridades para Marcelo Gallardo, pero la respuesta desde Lisboa fue otra vez negativa. La dirigencia del Millonario realizó un nuevo sondeo en las últimas horas con la intención de destrabar la operación, pero el club portugués ratificó su postura: no tiene intención de negociar al futbolista y cuenta con el aval de José Mourinho para que continúe en el plantel.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Millonario había propuesto la compra del 50% de la ficha por el mismo monto ofrecido en el primer intento, cuando se planteó un préstamo con cargo y opción de compra. Sin embargo, la respuesta fue inmediata y contundente, frustrando otra vez el deseo de sumar a un jugador con capacidad de desequilibrar en el uno contra uno, una característica que el plantel hoy no tiene y que Gallardo considera clave para su esquema.

El propio Prestianni veía con buenos ojos relanzar su carrera en Núñez, pero la posición de Benfica resultó determinante. En Portugal, el club está enfocado en la posible llegada de Thiago Almada, lo que en principio podía abrir una puerta, aunque finalmente no cambió la postura dirigencial.

Las dificultades para reforzar ese puesto se repiten con otros nombres. La negociación por Santino Andino se cayó cuando el futbolista decidió emigrar a Europa: su pase está encaminado al Panathinaikos de Grecia por una cifra cercana a los 10 millones de euros. También se frustró la gestión por Maher Carrizo, de Vélez, luego de que el club de Liniers exigiera condiciones económicas que River consideró inviables y el propio jugador priorizara un salto directo al fútbol europeo.

El intento por Sebastián Villa tampoco prosperó debido a diferencias en el monto de la operación, mientras que el regreso del Diablito Echeverri quedó descartado tras la decisión del Manchester City de mantenerlo en Europa y cederlo a Girona.

En este escenario, River continúa explorando alternativas para reforzar una zona que el cuerpo técnico considera determinante. La falta de un extremo explosivo preocupa a Gallardo, que observa cómo las principales opciones del mercado local e internacional se diluyen mientras el equipo sigue necesitando desequilibrio individual y desborde en ataque.